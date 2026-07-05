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Головна Спорт Збірна України з футболу обіграла Італію та з 1-го місця вийшла в півфнал Євро-2026

Збірна України з футболу обіграла Італію та з 1-го місця вийшла в півфнал Євро-2026

Ua ru
Дата публікації: 5 липня 2026 21:17
Україна U-19 сенсаційно обіграла Італію та вийшла в півфінал Євро-2026
Матч Україна — Італія. Фото: УАФ

Юнацька збірна України U-19 завершила груповий етап чемпіонату Європи-2026 без втрат очок. Команда Дмитра Михайленка мінімально обіграла Італію, здобула третю поспіль перемогу та вийшла до півфіналу з першого місця у своїй групі.

Про успіх української команди повідомив портал Новини.LIVE.

Марченко став героєм матчу

Українська збірна, яка ще після перемоги над Сербією достроково гарантувала собі вихід до плейоф, вийшла на матч із Італією в напіврезервному складі. Попри кадрові зміни, "синьо-жовті" витримали тиск одного з фаворитів турніру та зуміли втримати мінімальну перевагу.

Єдиний гол зустрічі було забито на 30-й хвилині. Півзахисник київського "Динамо" Павло Люсін перехопив м'яч у центрі поля, стягнув на себе кількох суперників і віддав розрізну передачу на Богдана Оліченка. Вінгер "Баварії" увірвався до штрафного майданчика, прибрав захисника та майстерно перекинув голкіпера, відкривши рахунок.

Після перерви італійці повністю заволоділи ініціативою та створили чимало небезпечних моментів біля воріт українців. Головним героєм другої половини зустрічі став воротар Денис Марченко, який здійснив кілька ефектних сейвів і не дозволив супернику відновити рівновагу.

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Ця перемога стала для збірної України першою без пропущених м'ячів на нинішньому чемпіонаті Європи. У півфіналі команда Дмитра Михайленка зустрінеться зі збірною Німеччини, яка посіла друге місце у своїй групі.

Італія U-19 — Україна U-19 — 0:1

Гол: Оліченко, 30.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Франція мінімально обіграла Парагвай завдяки результативному удару Мбаппе, а збірна Марокко впевнено пройшла Канаду на чемпіонаті світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що легенда світового футболу спровокував резонансний скандал під час чемпіонату світу-2026, опинившись у центрі уваги міжнародних ЗМІ.

Збірна Італії з футболу Збірна України U-19 Євро-2026
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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