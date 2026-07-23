Дембеле може перейти до саудівського Аль-Хілаль

Усман Дембеле та тренер "Аль-Хілаля" Сімоне Індзагі. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Під час літнього міжсезоння 2026 року може відбутися сенсаційний трансфер. Клуб "Аль-Хілаль" із Саудівської Аравії має намір підписати Усмана Дембеле. З агентами французького гравця вже ведуться переговори.

Сам Дембеле не заперечує ймовірність такого трансферу, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на бельгійського журналіста Сашу Тавольєрі.

Інсайдер повідомив, що "Аль-Хілаль" шукає зіркового гравця, який зможе додати гостроти атакам команди. Вибір головного тренера віцечемпіонів Саудівської Аравії припав на Усмана Дембеле. Зірка збірної Франції може стати одним із найбільш високооплачуваних гравців світу.

Трансфер Дембеле реальний

Представники "Аль-Хілаля" вже зустрілися з агентами Усмана Дембеле. Раніше 29-річний футболіст дав зрозуміти, що готовий до зміни команди. Однак саудівському клубу доведеться домовитися з "ПСЖ".

Вінгер виступає за чемпіонів Франції з 2023 року. У складі цієї команди він ставав переможцем Ліги чемпіонів, перемагав у національних турнірах і здобув "Золотий м’яч". Контракт Усмана Дембеле з "ПСЖ" діє до літа 2028 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить 100 млн євро.

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