Дембеле может перейти в саудовский Аль-Хилаль

Усман Дембеле и тренер "Аль-Хилаля" Симоне Индзаги. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Во время летнего межсезонья-2026 может состояться сенсационный трансфер. Клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии собирается подписать Усмана Дембеле. С агентами французского игрока уже ведутся переговоры.

Сам Дембеле не отрицает вероятность такого трансфера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на бельгийского журналиста Сашу Тавольери.

Инсайдер сообщил, что "Аль-Хилаль" ищет звездного игрока, который может принести остроту атакам команды. Выбор главного тренера вице-чемпионов Саудовской Аравии пал на Усмана Дембеле. Звезда сборной Франции может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира.

Трансфер Дембеле реален

Представители "Аль-Хилаля" уже встретились с агентами Усмана Дембеле. Ранее 29-летний футболист дал понять, что готов к смене команды. Однако саудовскому клубу придется договориться с "ПСЖ".

Вингер выступает за чемпионов Франции с 2023 года. В составе этой команды он становился триумфатором Лиги чемпионов, побеждал в национальных турнирах и завоевал "Золотой мяч". Контракт Усмана Дембеле с "ПСЖ" действует до лета 2028 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 100 млн евро.

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