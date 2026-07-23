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Главная Спорт Дембеле близок к переходу в экзотический клуб

Дембеле близок к переходу в экзотический клуб

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 12:13
Дембеле может перейти в саудовский Аль-Хилаль
Усман Дембеле и тренер "Аль-Хилаля" Симоне Индзаги. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Во время летнего межсезонья-2026 может состояться сенсационный трансфер. Клуб "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии собирается подписать Усмана Дембеле. С агентами французского игрока уже ведутся переговоры. 

Сам Дембеле не отрицает вероятность такого трансфера, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на бельгийского журналиста Сашу Тавольери. 

Инсайдер сообщил, что "Аль-Хилаль" ищет звездного игрока, который может принести остроту атакам команды. Выбор главного тренера вице-чемпионов Саудовской Аравии пал на Усмана Дембеле. Звезда сборной Франции может стать одним из самых высокооплачиваемых игроков мира. 

Трансфер Дембеле реален 

Представители "Аль-Хилаля" уже встретились с агентами Усмана Дембеле. Ранее 29-летний футболист дал понять, что готов к смене команды. Однако саудовскому клубу придется договориться с "ПСЖ"

Вингер выступает за чемпионов Франции с 2023 года. В составе этой команды он становился триумфатором Лиги чемпионов, побеждал в национальных турнирах и завоевал "Золотой мяч". Контракт Усмана Дембеле с "ПСЖ" действует до лета 2028 года. Его ориентировочная трансферная стоимость составляет 100 млн евро. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, кто попал в символическую сборную лучших футболистов ЧМ-2026 по версии болельщиков и ФИФА. 

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ПСЖ Усман Дембеле Аль-Хилаль
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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