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Главная Спорт Костюк объяснил причины поражения Динамо от ПАОКа

Костюк объяснил причины поражения Динамо от ПАОКа

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Дата публикации 24 июля 2026 09:32
Болельщики ПАОКа вывесили российские флаги: Динамо отреагировало
Матвей Пономаренко и Игорь Костюк. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

В рамках второго квалификационного тура Лиги Европы "Динамо" проиграло ПАОКу. Киевляне первыми забили гол, но завершили встречу со счетом 2:3. Это поражение ставит под сомнение выход "бело-синих" в следующую стадию турнира. 

Игорь Костюк назвал причины такого результата, а также оценил поведение греческих болельщиков, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на слова тренера. 

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко первым открыл счет в матче с ПАОКом, но киевская команда не сумела удержать преимущество. Она продолжила создавать моменты, но соперник грамотно перестраивался и реализовал почти все свои шансы. 

Тренер Игорь Костюк считает, что "Динамо" должно было как минимум завершить поединок ничьей. Киевляне создали много шансов в атаке, но забить удалось только два мяча. Над этим компонентом, а также над уверенностью в собственных силах, "бело-синие" будут работать перед ответной встречей с греками. 

Болельщики ПАОКа
Болельщики ПАОКа с российским флагом. Фото: скриншот YouTube

Поведение болельщиков ПАОКа

Во время поединка и сразу после финального свистка группа поддержки греческой команды постоянно провоцировала игроков "Динамо". Болельщики ПАОКа вывешивали российские флаги и скандировали кричалки в пользу РФ. 

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"Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили возмущение. Те люди не понимают, что в нашей стране идет война, приносящая огромные страдания", — заявил Костюк. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что трансфер лидера сборной Испании Родри в мадридский "Реал" оказался под угрозой срыва

Также Новини.LIVE сообщали, что вингер "ПСЖ" и сборной Франции Усман Дембеле может продолжить карьеру в одном из клубов Саудовской Аравии. 

Динамо Лига Европы Игорь Костюк
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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