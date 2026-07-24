Болельщики ПАОКа вывесили российские флаги: Динамо отреагировало

Матвей Пономаренко и Игорь Костюк. Фото: пресс-служба "Динамо". Коллаж: Новини.LIVE

В рамках второго квалификационного тура Лиги Европы "Динамо" проиграло ПАОКу. Киевляне первыми забили гол, но завершили встречу со счетом 2:3. Это поражение ставит под сомнение выход "бело-синих" в следующую стадию турнира.

Игорь Костюк назвал причины такого результата, а также оценил поведение греческих болельщиков, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на слова тренера.

Полузащитник "Динамо" Владимир Бражко первым открыл счет в матче с ПАОКом, но киевская команда не сумела удержать преимущество. Она продолжила создавать моменты, но соперник грамотно перестраивался и реализовал почти все свои шансы.

Тренер Игорь Костюк считает, что "Динамо" должно было как минимум завершить поединок ничьей. Киевляне создали много шансов в атаке, но забить удалось только два мяча. Над этим компонентом, а также над уверенностью в собственных силах, "бело-синие" будут работать перед ответной встречей с греками.

Болельщики ПАОКа с российским флагом. Фото: скриншот YouTube

Поведение болельщиков ПАОКа

Во время поединка и сразу после финального свистка группа поддержки греческой команды постоянно провоцировала игроков "Динамо". Болельщики ПАОКа вывешивали российские флаги и скандировали кричалки в пользу РФ.

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"Это была сознательная провокация со стороны болельщиков греческой команды. Они специально принесли российский флаг. Вы видели, что наши болельщики во время матча смещались к той трибуне, а после игры футболисты также выразили возмущение. Те люди не понимают, что в нашей стране идет война, приносящая огромные страдания", — заявил Костюк.

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