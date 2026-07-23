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Главная Спорт Трансфер Родри в Реал оказался под угрозой срыва

Трансфер Родри в Реал оказался под угрозой срыва

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2026 13:46
Реал может отказаться от трансфера Родри
Родри и главный тренер "Реала" Жозе Моуринью. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Капитан сборной Испании Родри может пропустить начало сезона. Игрока беспокоит травма спины. Из-за этого ему придется перенести операцию. 

Сроки восстановления одного из лучших футболистов ЧМ-2026 станут известны после хирургического вмешательства, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на The Athletic

Два последних сезона оказались сложными для лидера "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри. Футболист постоянно страдает от травм. Он выходил на поле не так часто, как раньше, из-за повреждений крестообразной связки колена, задней поверхности бедра, паха и спины. 

Родри
Родри с Кубком Мира. Фото: Reuters

Проблемы с будущим Родри 

У испанского игрока остается год по контракту с "Манчестер Сити". Английский клуб предложил 30-летнему полузащитнику продлить соглашение, но сам футболист мечтает перейти в "Реал". 

Однако у Родри могут возникнуть проблемы с этим трансфером. "Королевский клуб" продолжит наблюдать за ситуацией с игроком, но не будет подписывать его, если сроки восстановления затянутся. 

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В сезоне 2022/23 Родри помог "Манчестер Сити" завоевать требл и забил победный гол в финале Лиги чемпионов. На Евро-2024 и ЧМ-2026 он был лидером сборной Испании, которая завоевала оба трофея. 

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что болельщики проголосовали на сайте ФИФА за игроков, которые вошли в символическую сборную турнира

Ранее Новини.LIVE писали о том, что форвард киевского "Динамо" Матвей Пономаренко подписал новый контракт с украинским клубом. 

Реал Мадрид Манчестер Сити Родри
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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