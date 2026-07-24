Мбаппе стал новым фаворитом на Золотой мяч-2026

Килиан Мбаппе, Харри Кейн и Ламин Ямаль. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Вскоре после окончания чемпионата мира по футболу изменились котировки на будущего обладателя "Золотого мяча". Турнир вывел на передний план игроков, которые еще недавно не воспринимались в числе главных фаворитов на награду.

Капитан сборной Англии Харри Кейн уже не на первом месте в этом рейтинге, сообщают Новини.LIVE.

Перед стартом ЧМ-2026 форвард мюнхенской "Баварии" Харри Кейн был главным претендентом на "Золотой мяч" по итогам этого года. Обладатель "Золотой бутсы" не смог победить в международном турнире, но был лидером немецкой команды и лучшим голеадором Европы. Однако Мундиаль пошатнул позиции англичанина.

Лионель Месси выбыл из гонки за ЗМ-2026. Фото: Reuters

Мбаппе ворвался в гонку

Форвард мадридского "Реала" хоть и забил много голов за испанскую команду, но вообще остался без титулов и не входил в тройку главных претендентов на "Золотой мяч". Все изменил ЧМ-2026. Килиан Мбаппе стал его лучшим бомбардиром, а также самым результативных игроком в истории мундиалей. Это вывело его на первое место в списке главных претендентов на ЗМ-2026.

Третье место в рейтинге главных претендентов занимает испанец Ламин Ямаль, который оказывает серьезное влияние на игру и "Барселоны", и национальной команды. Он вытеснил из тройки Лионеля Месси, который мог стать главным героем Кубка Мира, однако не сумел завоевать главный трофей.

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В 2026 году церемония вручения "Золотого мяча" состоится не в Париже, а в Лондоне. Она пройдет 26 октября.

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