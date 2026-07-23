Барселона готовит трансфер Нуньеса вместо Альвареса

Дарвин Нуньес и Хулиан Альварес. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Каталонская "Барселона" все еще не подписала форварда, который мог бы заменить в команде Роберта Левандовского. Ситуация может стать критической, поскольку и Ферран Торрес готов покинуть клуб. У "сине-гранатовых" появилась новая кандидатура на трансферном рынке.

"Барселона" обратила внимание на рынок Ближнего Востока, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mundo Deportivo.

Главной трансферной целью каталонского клуба был Хулиан Альварес. Игрок хочет присоединиться к "Барселоне", которая предлагает за него 100 млн евро. Однако мадридский "Атлетико" принципиально не хочет продавать свою звезды "сине-гранатовым", которые вынуждены искать альтернативные варианты.

"Барселона" нашла звезду

Каталонский клуб может подписать Дарвина Нуньеса. Уругвайский форвард выступает за "Аль-Хилаль" из Саудовской Аравии, однако мечтает вернуться в Европу. Из-за лимита на легионеров футболист не может играть в национальном первенстве и выходит на поле только в поединках Азиатской Лиги чемпионов.

В прошлом сезоне Дарвин Нуньес сыграл за "Аль-Хилаль" 24 матча, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Его контракт с клубом будет действовать еще 2 года.

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