Реал готов предложить за Диоманде огромную сумму

Тренер "Реала" Жозе Моуринью и Ян Диоманде. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Немецкий "РБ Лейпциг" не сможет удержать в составе талантливого полузащитника Яна Диоманде. Молодой футболист хорошо проявил себя на Кубке Мира. Он привлек внимание нескольких европейских грандов.

Фавориты в борьбе за Диоманде меняются каждый день, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Diario AS.

Первым заинтересованность в 19-летним Яне Диоманде проявил французский "ПСЖ". Однако "РБ Лейпциг" отклонил предложение французского клуба в размере 80 млн евро. Парижане отказались повышать сумму.

Ян Диоманде на Кубке Мира. Фото: Reuters

Фаворитом в борьбе за футболиста из Кот-д'Ивуара стал лондонский "Арсенал". Однако "РБ Лейпциг" не согласился на предложение размером в 100 млн евро. "Канониры" готовы продолжать торговаться за игрока, но в дело вступил и мадридский "Реал".

Кто такой Ян Диоманде и зачем он "бланкос"

В прошлом сезоне ивуарийский полузащитник забил 12 голов и сделал 8 ассистов за "РБ Лейпциг". После этого он запомнил уверенной и красивой игрой на Кубке Мира. Немецкий клуб готов продать хавбека за 130 млн евро.

Читайте также:

Мадридский "Реал" готов сделать Яна Диоманде главной трансферной целью. На этом настаивает новый тренер команды Жозе Моуринью. Он собирается перестроить игру испанцев в атаке и получил от президента клуба согласие на несколько громких летних трансферов.

Напомним, Новини.LIVE сообщали о том, что голкипер из Кабо-Верде Возинья нашел новую команду, и это не "Интер" из Майами.

Также Новини.LIVE писали о новом рейтинге фаворитов в борьбе за "Золотой мяч", где Харри Кейн опустился на второе место.