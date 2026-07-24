Арсенал выигрывает у ПСЖ борьбу за Яна Диоманде

Ян Диоманде и тренер "Арсенала" Микель Артета. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Лондонский "Арсенал" ищет альтернативу Моргану Роджерсу, за которого "Астон Вилла" запросила 94 млн фунтов стерлингов. Лондонский клуб стремится компенсировать вялое начало летнего трансферного окна. Микель Артета выбрал новую цель для команды.

"Канониры" ускоряют трансферную активность и вступают в гонку за перспективным игроком, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Mirror.

Тренер Микель Артета, приведший "канониров" к долгожданному триумфу в Премьер-лиге и финалу Лиги чемпионов, настаивал на необходимости приобретения высококлассных новых игроков в конце прошлого сезона.

Пока что спортивный директор Андреа Берта не выполнил этого обещания, несмотря на то, что, по сообщениям, ему был предоставлен огромный трансферный бюджет, потенциально превышающий 250 млн фунтов стерлингов.

Кандидат на переход в "Арсенал"

Первым официальным приобретением "канониров" стал постоянный переход Пьеро Хинкапи в прошлом месяце.

Затем было подтверждено прибытие запасного вратаря Иллана Меслие. Однако "Арсеналу" по-прежнему не хватает усиления на нескольких ключевых позициях, включая защиту, центральную полузащиту и левого вингера.

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Неудачные попытки заполучить нескольких долгосрочных целей, включая Жереми Монгу и Моргана Роджерса, мало что сделали для того, чтобы развеять опасения болельщиков. Оба игрока присоединились к своим соперникам: "Манчестер Сити" и "Челси" соответственно.

"Арсенал" рассматривает Яна Диоманде в качестве альтернативы Роджерсу после того, как не смог заполучить звезду сборной Англии. Потребность "канониров" в звездном левом вингере остается для них первостепенной задачей, и сейчас рассматривается возможность приобретения игрока "РБ Лейпциг".

"Арсенал" направил запрос по поводу 19-летнего вундеркинга, впечатлившего своей блестящей игрой за сборную Кот-д'Ивуара на чемпионате мира. Ожидается, что Диоманде обойдется клубу примерно в 94 млн фунтов стерлингов этим летом, при этом предложение "Ливерпуля" в размере 85 млн уже было отклонено.

Диоманде предпочитает переход в "ПСЖ", но европейские чемпионы пока не удовлетворили и запрашиваемую "Лейпцигом" цену. Запрос "Арсенала" на тот момент носил чисто предварительный характер, и клуб пока не продвинулся дальше в течение трансферного окна.

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