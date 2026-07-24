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Головна Спорт Арсенал може переманити у ПСЖ зірку ЧС-2026

Арсенал може переманити у ПСЖ зірку ЧС-2026

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Дата публікації: 24 липня 2026 13:12
Арсенал виграє у ПСЖ боротьбу за Яна Діоманде
Ян Діоманде та тренер Арсеналу Мікель Артета. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Лондонський "Арсенал" шукає альтернативу Моргану Роджерсу, за якого "Астон Вілла" запросила 94 млн фунтів стерлінгів. Лондонський клуб прагне компенсувати млявий початок літнього трансферного вікна. Мікель Артета обрав нову ціль для команди.

"Каноніри" активізують трансферну діяльність і вступають у гонку за перспективним гравцем, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Mirror.

Тренер Мікель Артета, який привів "канонірів" до довгоочікуваного тріумфу в Прем’єр-лізі та фіналу Ліги чемпіонів, наполягав на необхідності придбання висококласних нових гравців наприкінці минулого сезону.

Поки що спортивний директор Андреа Берта не виконав цієї обіцянки, незважаючи на те, що, за повідомленнями, йому було надано величезний трансферний бюджет, який потенційно перевищує 250 млн фунтів стерлінгів.

Кандидат на перехід до "Арсеналу"

Першим офіційним придбанням "канонірів" став постійний перехід П’єро Хінкапі минулого місяця.
Потім було підтверджено прихід запасного воротаря Іллана Месліє. Однак "Арсеналу" як і раніше не вистачає підкріплення на кількох ключових позиціях, зокрема в захисті, центральному півзахисті та на позиції лівого вінгера.

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Невдалі спроби підписати кількох довгострокових цілей, зокрема Жеремі Монгу та Моргана Роджерса, мало що зробили для того, щоб розвіяти побоювання вболівальників. Обидва гравці приєдналися до своїх суперників: "Манчестер Сіті" та "Челсі" відповідно.

"Арсенал" розглядає Яна Діоманде як альтернативу Роджерсу після того, як не зміг підписати зірку збірної Англії. Потреба "канонірів" у зірковому лівому вінгері залишається для них першочерговим завданням, і зараз розглядається можливість придбання гравця "РБ Лейпциг".

"Арсенал" надіслав запит щодо 19-річного вундеркінда, який вразив своєю блискучою грою за збірну Кот-д’Івуару на чемпіонаті світу. Очікується, що Діоманде обійдеться клубу приблизно в 94 млн фунтів стерлінгів цього літа, при цьому пропозиція "Ліверпуля" у розмірі 85 млн вже була відхилена.

Діоманде віддає перевагу переходу в "ПСЖ", але європейські чемпіони поки що не задовольнили і ціну, яку вимагає "Лейпциг". Запит "Арсеналу" на той момент мав суто попередній характер, і клуб поки що не просунувся далі протягом трансферного вікна.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що вінгер Усман Дембеле може несподівано покинути французький "ПСЖ" заради вигідної пропозиції.

Також Новини.LIVE повідомляли, як головний тренер "Динамо" Ігор Костюк пояснив поразку від грецького ПАОКа в Лізі Європи.

ПСЖ Футбол трансфери Арсенал
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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