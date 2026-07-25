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Главная Спорт Герой ЧМ-2026 Возинья удивил выбором новой команды

Герой ЧМ-2026 Возинья удивил выбором новой команды

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Дата публикации 25 июля 2026 12:45
Возинья может перейти в гранд из Южной Америки
Возинья во время Кубка Мира. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Голкипер сборной Кабо-Верде Жозимар Жозе Эвора Диаш готовится подписать контракт с известным клубом из Латинской Америки. Вопреки ожиданиям, он не будет выступать за "Интер" (Майами) Дэвида Бекхэма. Чилийский "Коло-Коло" опередил американцев. 

Вратарь по прозвищу "Возинья" подпишет контракт уже в ближайшее время, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на инсайдера Фабрицио Романо.

Футболист Возинья стал известен широкой общественности на ЧМ-2026, где он стал одним из главных открытий турнира. Голкипер вместе с партнерами по команде не проиграл ни одного матча на групповом турнире, что позволило Кабо-Верде выйти в плей-офф. В 1/16 эта сборная в напряженном поединке уступила Аргентине (2:3). 

Новая команда Возиньи 

Голкиперу из Кабо-Верде уже 40 лет, и его карьера уже давно не на пике. В прошлом сезоне ветеран выступал за "Шавеш" во второй лиге Португалии, где в 19 матчах 6 поединков отстоял "на ноль". Летом у Возиньи закончился контракт с клубом. 

Возинья
Возинья празднует со сборной успех на ЧМ-2026. Фото: Reuters 

Во время чемпионата мира популярность Возиньи резко выросла. Количество подписчиков его аккаунта в Instagram достигло 29,5 млн. Ветеран вошел в символическую сборную ЧМ-2026 по версии болельщиков, а также ряда авторитетных изданий. 

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Главным претендентом на Возинью считался "Интер" (Майами), где выступают Лионель Месси, Луис Суарес, а теперь и Каземиро. Однако борьбу за голкипера выиграл чилийский "Коло-Коло". Эта команда 34 раза выигрывала национальное первенство, а также является единственным представителем Чили, который завоевал Кубок Либертадорес

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что француз Килиан Мбаппе возглавил список претендентов на получение "Золотого мяча". 

Также Новини.LIVE сообщали о том, что Артем Милевский объяснил главную проблему киевского "Динамо" на старте этого сезона. 

Чили Футбол трансферы Возинья
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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