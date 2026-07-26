Пірло може втратити місце у збірній Італії через букмекерів

Андреа Пірло та Паоло Мальдіні. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Системна криза в італійському футболі незадовго до ЧС-2026 призвела до відставки керівництва місцевої Федерації та тренерського штабу "скуадри адзурри". Масштабне оновлення вже супроводжувалося скандалом. Кандидат на посаду головного тренера команди не може приступити до роботи.

Андреа Пірло зіткнувся з репутаційним скандалом, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazzetta dello Sport.

Федерація футболу Італії вела переговори з каталонським фахівцем Хосепом Гвардіолою, який мав стати новим головним тренером національної збірної. Однак екс-тренер "Манчестер Сіті" хоче рік відпочити від футболу. У підсумку "скуадру адзурру" очолив Андреа Пірло.

Проблема з призначенням тренера

Колишній півзахисник збірної Італії може так і не приступити до роботи з головною командою країни. Проблема полягає в тому, що в жовтні 2025 року Андреа Пірло став глобальним амбасадором букмекерської компанії Fonbet. Це було пов’язано з його роботою в клубі "Дубай Юнайтед", який належить російському бізнесмену. Також фахівець відвідував у Росії фінал місцевого Кубка з футболу.

Деякі європейські політики та навіть міністр спорту країни вже виступили проти того, щоб Андреа Пірло працював головним тренером збірної Італії. Законодавство країни обмежує рекламу ставок для осіб у національному спорті, і Федерація футболу вже ініціювала перевірку.

Читайте також:

У Пірло ще є шанс гідно вийти з цієї ситуації. Він може розірвати контракт з Fonbet в односторонньому порядку без штрафних санкцій.

Нагадаємо, Новини.LIVE повідомляли, що український спортсмен став зіркою сумо в Японії та претендує на найвищий титул у цій країні.

Раніше Новини.LIVE писали, що одразу три топ-клуби з Європи претендують на одну з головних молодих зірок Кубка світу-2026.