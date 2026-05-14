Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Пірло та Матерацці поїдуть дивитися футбол у Москву

Пірло та Матерацці поїдуть дивитися футбол у Москву

Ua ru
Дата публікації: 14 травня 2026 20:10
Пірло та Матерацці поїдуть до Росії на фінал Кубка
Андреа Пірло. Фото: instagram.com/andreapirlo21/

Колишні футболісти збірної Італії Андреа Пірло та Марко Матерацці відвідають Росію. Чемпіони світу 2006 року стануть гостями Суперфіналу Кубка Росії.

Про це повідомляють російські ЗМІ, передає портал Новини.LIVE.

Андреа Пирло и Марко Матераццы
Афіша з Пірло та Матерацці. Фото: РФС

Пірло та Матерацці відвідають фінал Кубка Росії

За наявною інформацією, Пірло і Матерацці прибудуть до Москви на матч між "Спартаком" і "Краснодаром", який відбудеться 24 травня на стадіоні "Лужники". Італійці стануть почесними гостями вирішального поєдинку турніру.

Пірло є легендою "Мілана" та колишнім партнером Андрія Шевченка. Разом вони вигравали Лігу чемпіонів та чемпіонат Італії. Матерацці найбільше відомий виступами у складі "Інтера" та фіналом чемпіонату світу 2006 року, де Зінедін Зідан отримав червону картку після конфлікту з Матерацці.

Поїздка італійських легенд уже викликала негативну реакцію серед італійських уболівальників.

Читайте також:

Раніше схожий резонанс спричинив візит Франческо Тотті до Москви. Ексфорвард "Роми" відвідав Росію у межах співпраці з букмекерською компанією, через що його розкритикували українські та італійські вболівальники.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що наречена Кріштіану Роналду продемонструвала розкішну фігуру під час відпочинку та викликала бурхливу реакцію в мережі.

Також Новини.LIVE інформував, що українського футболіста позбавили броні через невизначеність із підписанням нового контракту.

Ваша пробная версия Premium закончилась

футбол Росія Андреа Пірло
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації