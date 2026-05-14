Пірло та Матерацці поїдуть до Росії на фінал Кубка

Колишні футболісти збірної Італії Андреа Пірло та Марко Матерацці відвідають Росію. Чемпіони світу 2006 року стануть гостями Суперфіналу Кубка Росії.

За наявною інформацією, Пірло і Матерацці прибудуть до Москви на матч між "Спартаком" і "Краснодаром", який відбудеться 24 травня на стадіоні "Лужники". Італійці стануть почесними гостями вирішального поєдинку турніру.

Пірло є легендою "Мілана" та колишнім партнером Андрія Шевченка. Разом вони вигравали Лігу чемпіонів та чемпіонат Італії. Матерацці найбільше відомий виступами у складі "Інтера" та фіналом чемпіонату світу 2006 року, де Зінедін Зідан отримав червону картку після конфлікту з Матерацці.

Поїздка італійських легенд уже викликала негативну реакцію серед італійських уболівальників.

Раніше схожий резонанс спричинив візит Франческо Тотті до Москви. Ексфорвард "Роми" відвідав Росію у межах співпраці з букмекерською компанією, через що його розкритикували українські та італійські вболівальники.

