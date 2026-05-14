Пірло та Матерацці поїдуть до Росії на фінал Кубка

Пірло та Матерацці поїдуть дивитися футбол у Москву
Колишні футболісти збірної Італії Андреа Пірло та Марко Матерацці відвідають Росію. Чемпіони світу 2006 року стануть гостями Суперфіналу Кубка Росії.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
За наявною інформацією, Пірло і Матерацці прибудуть до Москви на матч між "Спартаком" і "Краснодаром", який відбудеться 24 травня на стадіоні "Лужники". Італійці стануть почесними гостями вирішального поєдинку турніру.
Пірло є легендою "Мілана" та колишнім партнером Андрія Шевченка. Разом вони вигравали Лігу чемпіонів та чемпіонат Італії. Матерацці найбільше відомий виступами у складі "Інтера" та фіналом чемпіонату світу 2006 року, де Зінедін Зідан отримав червону картку після конфлікту з Матерацці.
Поїздка італійських легенд уже викликала негативну реакцію серед італійських уболівальників.
Раніше схожий резонанс спричинив візит Франческо Тотті до Москви. Ексфорвард "Роми" відвідав Росію у межах співпраці з букмекерською компанією, через що його розкритикували українські та італійські вболівальники.
