Пирло и Матерацци поедут в Россию на финал Кубка

Пирло и Матерацци поедут смотреть футбол в Москву
Бывшие футболисты сборной Италии Андреа Пирло и Марко Матерацци посетят Россию. Чемпионы мира 2006 года станут гостями Суперфинала Кубка России.
По имеющейся информации, Пирло и Матерацци прибудут в Москву на матч между "Спартаком" и "Краснодаром", который состоится 24 мая на стадионе "Лужники". Итальянцы станут почетными гостями решающего поединка турнира.
Пирло является легендой "Милана" и бывшим партнером Андрея Шевченко. Вместе они выигрывали Лигу чемпионов и чемпионат Италии. Матерацци больше всего известен выступлениями в составе "Интера" и финалом чемпионата мира 2006 года, где Зинедин Зидан получил красную карточку после конфликта с Матерацци.
Поездка итальянских легенд уже вызвала негативную реакцию среди итальянских болельщиков.
Ранее похожий резонанс вызвал визит Франческо Тотти в Москву. Экс-форвард "Ромы" посетил Россию в рамках сотрудничества с букмекерской компанией, из-за чего его раскритиковали украинские и итальянские болельщики.
