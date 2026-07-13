Мальдіні призначить Гвардіолу новим головним тренером збірної Італії

Хосеп Гвардіола та Паоло Мальдіні. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Збірна Італії знову пропустила чемпіонат світу. У країні зробили висновки, і керівництво місцевого футболу пішло у відставку. Найближчим часом розпочнеться повна перебудова "кальчо".

"Скуадру адзурру" може очолити відомий тренер, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на La Gazette Dello Sport.

Уже 10 років збірна Італії не може пройти відбір на чемпіонат світу. Після вильоту у відбірковому турнірі від Боснії та Герцеговини у відставку пішов не тільки тренерський штаб "скуадри адзурри", а й керівництво Федерації футболу.

Новий тренер збірної Італії

Нещодавно новим технічним директором команди став легендарний Паоло Мальдіні, колишній захисник "Мілана" та "скуадри адзурри". Він має намір повністю реформувати структуру збірної Італії, вибудувати нову систему, яка дозволить команді знову стати конкурентоспроможною.

Паоло Мальдіні хоче залучити до збірної Італії Хосепа Гвардіолу. Усе вже готово до переговорів із 55-річним іспанським фахівцем. Йому не гарантують таку зарплату, яку тренер отримував у "Манчестер Сіті". Однак в Італії впевнені, що Гвардіола прийме виклик, адже на кону стоятиме можливість увійти в історію місцевого футболу.

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