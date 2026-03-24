Донька Гвардіоли показала неймовірні емоції після перемоги в Кубку ліги

Марія та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Донька Хосепа Гвардіоли Марія підтримала батька після перемоги "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка англійської ліги над "Арсеналом" (2:0). Після фінального свистка вона вийшла на поле та обійняла тренера.

Після матчу Марія не стримала емоцій, повідомив портал Новини.LIVE.

Tears, man.



Maria Guardiola knows what her father has been through over the past year or two. He's been through a lot, and she's never left his side. She's always been there. Always.



Love is everything when you have people who truly matter in your life. People love you when… pic.twitter.com/hWZCsPbs4f — Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) March 23, 2026

Гвардіола з донькою пережили сильні емоції

Епізод із Марією Гвардіолою став одним із найпомітніших після матчу. Вона емоційно відреагувала на успіх команди та продемонструвала підтримку батькові після гри.

З очей батька і доньки лилися сльози, що пов’язано як із перемогою, так і з особистими переживаннями сім’ї після розлучення батьків. До того ж на цей період припало погіршення результатів команди.

"Манчестер Сіті" здобув перемогу у фіналі та виграв черговий трофей під керівництвом Гвардіоли.

На 60-й хвилині Нік О’Райлі відкрив рахунок, зігравши на добиванні після помилки воротаря Кепи Аррісабалаги.

Через чотири хвилини він оформив дубль, замкнувши передачу Матеуса Нуньєша та подвоївши перевагу команди.

"Арсенал" намагався повернутися у гру, однак реалізувати свої моменти не зміг. Удари Ріккардо Калафіорі та Габріела Жезуса прийшлися в каркас воріт.

"Манчестер Сіті" зберіг контроль над грою до фінального свистка та не дозволив супернику скоротити відставання.

Перемога у фіналі принесла команді ще один титул і позбавила "Арсенал" шансів на потенційний квадрупл у сезоні.

