Донька Гвардіоли показала неймовірні емоції після перемоги в Кубку ліги

Донька Гвардіоли показала неймовірні емоції після перемоги в Кубку ліги

Дата публікації: 24 березня 2026 10:07
Марія та Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Донька Хосепа Гвардіоли Марія підтримала батька після перемоги "Манчестер Сіті" у фіналі Кубка англійської ліги над "Арсеналом" (2:0). Після фінального свистка вона вийшла на поле та обійняла тренера.

Після матчу Марія не стримала емоцій, повідомив портал Новини.LIVE.

Гвардіола з донькою пережили сильні емоції

Епізод із Марією Гвардіолою став одним із найпомітніших після матчу. Вона емоційно відреагувала на успіх команди та продемонструвала підтримку батькові після гри.

З очей батька і доньки лилися сльози, що пов’язано як із перемогою, так і з особистими переживаннями сім’ї після розлучення батьків. До того ж на цей період припало погіршення результатів команди.

Мария и Хосеп Гвардиола после победы Манчестер Сити над Арсеналом
"Манчестер Сіті" здобув перемогу у фіналі та виграв черговий трофей під керівництвом Гвардіоли.

На 60-й хвилині Нік О’Райлі відкрив рахунок, зігравши на добиванні після помилки воротаря Кепи Аррісабалаги.

Через чотири хвилини він оформив дубль, замкнувши передачу Матеуса Нуньєша та подвоївши перевагу команди.

"Арсенал" намагався повернутися у гру, однак реалізувати свої моменти не зміг. Удари Ріккардо Калафіорі та Габріела Жезуса прийшлися в каркас воріт.

"Манчестер Сіті" зберіг контроль над грою до фінального свистка та не дозволив супернику скоротити відставання.

Перемога у фіналі принесла команді ще один титул і позбавила "Арсенал" шансів на потенційний квадрупл у сезоні.

футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Арсенал дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
