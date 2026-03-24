Дочь Гвардиолы показала невероятные эмоции после победы в Кубке лиги

Мария и Хосеп Гвардиолы. Фото: Reuters

Дочь Хосепа Гвардиолы Мария поддержала отца после победы "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги над "Арсеналом" (2:0). После финального свистка она вышла на поле и обняла тренера.

После матча Мария не сдержала эмоций, сообщил портал Новини.LIVE.

Слезы, чувак.



Мария Гвардиола знает, через что прошел ее отец за последние год-два. Он через многое прошел, а она никогда не покидала его сторону. Она всегда была рядом. Всегда.



Любовь - это все, когда в твоей жизни есть люди, которые действительно имеют значение. Люди любят тебя, когда... pic.twitter.com/hWZCsPbs4f - Geronimo Morgans (@GeronimoMorgans) 23 марта 2026 г .

Гвардиола с дочерью пережили сильные эмоции

Эпизод с Марией Гвардиолой стал одним из самых заметных после матча. Она эмоционально отреагировала на успех команды и продемонстрировала поддержку отцу после игры.

Из глаз отца и дочери лились слезы, что связано как с победой, так и с личными переживаниями семьи после развода родителей. К тому же на этот период пришлось ухудшение результатов команды.

Мария и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" одержал победу в финале и выиграл очередной трофей под руководством Гвардиолы.

На 60-й минуте Ник О'Райли открыл счет, сыграв на добивании после ошибки вратаря Кепы Аррисабалаги.

Через четыре минуты он оформил дубль, замкнув передачу Матеуса Нуньеша и удвоив преимущество команды.

"Арсенал" пытался вернуться в игру, однако реализовать свои моменты не смог. Удары Риккардо Калафиори и Габриэла Жезуса пришлись в каркас ворот.

"Манчестер Сити" сохранил контроль над игрой до финального свистка и не позволил сопернику сократить отставание.

Победа в финале принесла команде еще один титул и лишила "Арсенал" шансов на потенциальный квадрупл в сезоне.

Напомним, украинцы смогут посмотреть матч Украина — Швеция только на платной основе.

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва есть игрок, который заменит Романа Яремчука в атаке.