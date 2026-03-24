Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Дочь Гвардиолы показала невероятные эмоции после победы в Кубке лиги

Дочь Гвардиолы показала невероятные эмоции после победы в Кубке лиги

Ua ru
Дата публикации 24 марта 2026 10:07
Дочь Гвардиолы показала невероятные эмоции после победы в Кубке лиги
Мария и Хосеп Гвардиолы. Фото: Reuters

Дочь Хосепа Гвардиолы Мария поддержала отца после победы "Манчестер Сити" в финале Кубка английской лиги над "Арсеналом" (2:0). После финального свистка она вышла на поле и обняла тренера.

После матча Мария не сдержала эмоций, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Гвардиола с дочерью пережили сильные эмоции

Эпизод с Марией Гвардиолой стал одним из самых заметных после матча. Она эмоционально отреагировала на успех команды и продемонстрировала поддержку отцу после игры.

Из глаз отца и дочери лились слезы, что связано как с победой, так и с личными переживаниями семьи после развода родителей. К тому же на этот период пришлось ухудшение результатов команды.

Мария и Хосеп Гвардиола после победы Манчестер Сити над Арсеналом
Мария и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters
Мария и Хосеп Гвардиола после победы Манчестер Сити над Арсеналом
Мария и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters
Мария и Хосеп Гвардиола после победы Манчестер Сити над Арсеналом
Мария и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters
Мария и Хосеп Гвардиола после победы Манчестер Сити над Арсеналом
Мария и Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

"Манчестер Сити" одержал победу в финале и выиграл очередной трофей под руководством Гвардиолы.

На 60-й минуте Ник О'Райли открыл счет, сыграв на добивании после ошибки вратаря Кепы Аррисабалаги.

Через четыре минуты он оформил дубль, замкнув передачу Матеуса Нуньеша и удвоив преимущество команды.

"Арсенал" пытался вернуться в игру, однако реализовать свои моменты не смог. Удары Риккардо Калафиори и Габриэла Жезуса пришлись в каркас ворот.

"Манчестер Сити" сохранил контроль над игрой до финального свистка и не позволил сопернику сократить отставание.

Победа в финале принесла команде еще один титул и лишила "Арсенал" шансов на потенциальный квадрупл в сезоне.

Напомним, украинцы смогут посмотреть матч Украина — Швеция только на платной основе.

У главного тренера сборной Украины Сергея Реброва есть игрок, который заменит Романа Яремчука в атаке.

футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Арсенал жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Автор:
Андрей Котевич
Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации