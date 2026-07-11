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Головна Спорт Паоло Мальдіні отримав високу посаду в італійському футболі

Паоло Мальдіні отримав високу посаду в італійському футболі

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 23:04
Мальдини назначит нового главного тренера сборной Италии
Паоло Мальдіні. Фото: FIGC

Легендарний захисник "Мілана" та збірної Італії Паоло Мальдіні отримав нову посаду в структурі Федерації футболу Італії. Після невдалого відбору на чемпіонат світу-2026 він став технічним директором організації.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Федерації футболу Італії.

Паоло Мальдини
Паоло Мальдіні. Фото: instagram.com/paolomaldini/

Мальдіні отримав нову посаду

У Федерації футболу Італії офіційно підтвердили призначення Паоло Мальдіні технічним директором. Його помічником стане колишній футболіст, тренер і спортивний функціонер Леонардо, який раніше також працював у "Мілані".

До обов'язків Мальдіні входитимуть розвиток футбольної системи країни, координація роботи національних збірних різних вікових категорій, а також формування довгострокової спортивної стратегії італійського футболу.

Зміни після чергового провалу збірної

Кадрові рішення були ухвалені після невдалого виступу збірної Італії у відборі на чемпіонат світу-2026. У фінальному матчі команда зіграла внічию 1:1 з Боснією і Герцеговиною, а в серії пенальті поступилася з рахунком 1:4.

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Після цієї невдачі Федерація футболу Італії звільнила головного тренера Дженнаро Гаттузо. Таким чином, італійська збірна знову не змогла кваліфікуватися до фінальної частини чемпіонату світу.

Востаннє "Скуадра адзурра" виступала на мундіалі у 2014 році, коли завершила боротьбу вже після групового етапу. Попри це, збірна Італії залишається однією з найуспішніших команд в історії турніру, чотири рази здобувши титул чемпіона світу — у 1934, 1938, 1982 та 2006 роках.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про проблеми збірної Англії перед чвертьфіналом ЧС проти Норвегії з Ерлінгом Голанном.

Також Новини.LIVE писав про ціни на квитки для гостей фіналу чемпіонату світу-2026, а також про шоу під час матчу.

Італія Збірна Італії з футболу Паоло Мальдіні
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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