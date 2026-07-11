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Главная Спорт Паоло Мальдини занял высокий пост в итальянском футболе

Паоло Мальдини занял высокий пост в итальянском футболе

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 23:04
Мальдини назначит нового главного тренера сборной Италии
Паоло Мальдини. Фото: FIGC

Легендарный защитник "Милана" и сборной Италии Паоло Мальдини занял новую должность в структуре Федерации футбола Италии. После неудачного отбора на чемпионат мира-2026 он стал техническим директором организации.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Федерации футбола Италии.

Паоло Мальдини
Паоло Мальдини. Фото: instagram.com/paolomaldini/

Мальдини получил новую должность

В Федерации футбола Италии официально подтвердили назначение Паоло Мальдини техническим директором. Его помощником станет бывший футболист, тренер и спортивный функционер Леонардо, который ранее также работал в "Милане".

В обязанности Мальдини будут входить развитие футбольной системы страны, координация работы национальных сборных разных возрастных категорий, а также формирование долгосрочной спортивной стратегии итальянского футбола.

Изменения после очередного провала сборной

Кадровые решения были приняты после неудачного выступления сборной Италии в отборе на чемпионат мира-2026. В финальном матче команда сыграла вничью 1:1 с Боснией и Герцеговиной, а в серии пенальти уступила со счетом 1:4.

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После этого провала Федерация футбола Италии уволила главного тренера Дженнаро Гаттузо. Таким образом, итальянская сборная вновь не смогла квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира.

Последний раз "Скуадра адзурра" выступала на чемпионате мира в 2014 году, когда завершила выступление уже после группового этапа. Несмотря на это, сборная Италии остается одной из самых успешных команд в истории турнира, четыре раза завоевав титул чемпиона мира — в 1934, 1938, 1982 и 2006 годах.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о проблемах сборной Англии перед четвертьфиналом ЧМ против Норвегии с Эрлингом Голанном.

Также Новини.LIVE писал о ценах на билеты для гостей финала чемпионата мира-2026, а также о шоу во время матча.

Италия Сборная Италии по футболу Паоло Мальдини
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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