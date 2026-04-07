Аморім очолить Ювентус, Аллегрі працюватиме зі збірною Італії

Алегрі прийме Італію, Ювентус очолить екстренер Ман Юнайтед
Влітку 2026 року може відбутися кілька цікавих тренерських призначень. Збірна Італії з футболу чекає на нового наставника після того, як Дженнаро Гаттузо пішов з цієї посади. Фаворитом на посаду є Массіміліано Аллегрі.
Туринський "Ювентус" уже почав переговори з новим тренером, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Tutto Mercato.
Найближчим часом в Італії оберуть нового голову місцевої Федерації футболу. Після цього буде призначено нового головного тренера "Скуадри Адзурри". Існує два кандидати на цю посаду: Антоніо Конте та Массіміліано Аллегрі. Саме наставник "Ювентус" став фаворитом цих перегонів.
Хто тренуватиме "стару синьйору"
Основним претендентом на посаду наставника туринської команди є Рубен Аморім. Колишній тренер лісабонського "Спортинга" насолоджується відпочинком із сім'єю після звільнення з посади тренера англійського "Манчестер Юнайтед".
Представники 41-річного фахівця вже контактують із керівництвом "Ювентуса". Рубен Аморім, на якого також претендує "Бенфіка", уже заявив, що не розглядає повернення до роботи раніше липня цього року.
Нагадаємо, син Мірчі Луческу Резван звернувся із заявою про стан здоров'я батька до журналістів і вболівальників.
Також Новини.LIVE писали про те, що головному тренеру збірної України Сергію Реброву дорікнули в занадто високій зарплаті.
