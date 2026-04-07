Аморім очолить Ювентус, Аллегрі працюватиме зі збірною Італії

Массіміліано Аллегрі під час матчу "Ювентуса".

Влітку 2026 року може відбутися кілька цікавих тренерських призначень. Збірна Італії з футболу чекає на нового наставника після того, як Дженнаро Гаттузо пішов з цієї посади. Фаворитом на посаду є Массіміліано Аллегрі.

Туринський "Ювентус" уже почав переговори з новим тренером, повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на Tutto Mercato.

Найближчим часом в Італії оберуть нового голову місцевої Федерації футболу. Після цього буде призначено нового головного тренера "Скуадри Адзурри". Існує два кандидати на цю посаду: Антоніо Конте та Массіміліано Аллегрі. Саме наставник "Ювентус" став фаворитом цих перегонів.

Рубен Аморім відповідає на запитання.

Хто тренуватиме "стару синьйору"

Основним претендентом на посаду наставника туринської команди є Рубен Аморім. Колишній тренер лісабонського "Спортинга" насолоджується відпочинком із сім'єю після звільнення з посади тренера англійського "Манчестер Юнайтед".

Представники 41-річного фахівця вже контактують із керівництвом "Ювентуса". Рубен Аморім, на якого також претендує "Бенфіка", уже заявив, що не розглядає повернення до роботи раніше липня цього року.

