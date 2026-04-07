Аморим возглавит Ювентус, Аллегри будет работать со сборной Италии

Массимилиано Аллегри во время матча "Ювентуса".

Летом 2026 года может произойти несколько интересных тренерских назначений. Сборная Италии по футболу ждет нового наставника после ухода Дженнаро Гаттузо с этого поста. Фаворитом на должность является Массимилиано Аллегри.

Туринский "Ювентус" уже начал переговоры с новым тренером, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato.

В ближайшее время в Италии выберут нового главу местной Федерации футбола. После этого будет назначен новый главный тренер "Скуадры Адзурры". Существует два кандидата на эту должность: Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Именно наставник "Ювентус" стал фаворитом этой гонки.

Рубен Аморим отвечает на вопросы.

Кто будет тренировать "старую синьору"

Основным претендентом на должность наставника туринской команды является Рубен Аморим. Бывший тренер лиссабонского "Спортинга" наслаждается отдыхом с семьей после увольнения с поста тренера английского "Манчестер Юнайтед".

Представители 41-летнего специалиста уже контактируют с руководством "Ювентуса". Рубен Аморим, на которого также претендует "Бенфика", уже заявил, что не рассматривает возвращение к работе раньше июля этого года.

Напомним, сын Мирчи Луческу Рэзван обратился с заявлением о состоянии здоровья отца к журналистам и болельщикам.

Также Новини.LIVE писали о том, что главного тренера сборной Украины Сергея Реброва упрекнули в слишком высокой зарплате.