Главная Спорт Аллегри примет Италию, Ювентус возглавит экс-тренер Ман Юнайтед

Аллегри примет Италию, Ювентус возглавит экс-тренер Ман Юнайтед

Ua ru
Дата публикации 7 апреля 2026 19:16
Аморим возглавит Ювентус, Аллегри будет работать со сборной Италии
Массимилиано Аллегри во время матча "Ювентуса". Фото: Reuters/Daniele Mascolo

Летом 2026 года может произойти несколько интересных тренерских назначений. Сборная Италии по футболу ждет нового наставника после ухода Дженнаро Гаттузо с этого поста. Фаворитом на должность является Массимилиано Аллегри. 

Туринский "Ювентус" уже начал переговоры с новым тренером, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Tutto Mercato

В ближайшее время в Италии выберут нового главу местной Федерации футбола. После этого будет назначен новый главный тренер "Скуадры Адзурры". Существует два кандидата на эту должность: Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Именно наставник "Ювентус" стал фаворитом этой гонки. 

Рубен Аморим
Рубен Аморим отвечает на вопросы. Фото: скриншот YouTube

Кто будет тренировать "старую синьору" 

Основным претендентом на должность наставника туринской команды является Рубен Аморим. Бывший тренер лиссабонского "Спортинга" наслаждается отдыхом с семьей после увольнения с поста тренера английского "Манчестер Юнайтед". 

Представители 41-летнего специалиста уже контактируют с руководством "Ювентуса". Рубен Аморим, на которого также претендует "Бенфика", уже заявил, что не рассматривает возвращение к работе раньше июля этого года. 

Владимир Соборный - Редактор
Автор:
Владимир Соборный
