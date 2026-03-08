Манчестер Юнайтед потратит большую суму на игрока аутсайдера АПЛ

Манчестер Юнайтед купит игрока за 50 млн евро
Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Ноттингем Форест" Ибраиму Сангаре. Игрок попал в сферу внимания клуба после стабильных выступлений в нынешнем сезоне.
"Манчестер Юнайтед" хочет усилить полузащиту
Скауты "Манчестер Юнайтед" остались впечатлены игрой хавбека сборной Кот-д'Ивуара. В клубе отмечают его доминирование в борьбе и способность сохранять спокойствие в сложных игровых ситуациях.
По информации источника, "Ноттингем Форест" не планирует дешево отпускать одного из своих ключевых футболистов. Клуб, который приобрел Сангаре в 2023 году примерно за 35 миллионов евро, может требовать за трансфер от 45 до 50 миллионов.
В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 32 матча во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи.
Контракт Сангаре с "Ноттингем Форест" действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.
Также в составе сборной Кот-д'Ивуара полузащитник стал победителем Кубка африканских наций в 2024 году.
