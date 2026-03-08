Манчестер Юнайтед потратит большую суму на игрока аутсайдера АПЛ

Игроки "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Английский "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к опорному полузащитнику "Ноттингем Форест" Ибраиму Сангаре. Игрок попал в сферу внимания клуба после стабильных выступлений в нынешнем сезоне.

Интерес манкунианцев к игроку подтверждает портал Новини.LIVE со ссылкой на Caught Offside.

Ибраим Сангаре в матче против "Ливерпуля". Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" хочет усилить полузащиту

Скауты "Манчестер Юнайтед" остались впечатлены игрой хавбека сборной Кот-д'Ивуара. В клубе отмечают его доминирование в борьбе и способность сохранять спокойствие в сложных игровых ситуациях.

По информации источника, "Ноттингем Форест" не планирует дешево отпускать одного из своих ключевых футболистов. Клуб, который приобрел Сангаре в 2023 году примерно за 35 миллионов евро, может требовать за трансфер от 45 до 50 миллионов.

В нынешнем сезоне 28-летний полузащитник провел 32 матча во всех турнирах. На его счету два забитых мяча и три результативные передачи.

Контракт Сангаре с "Ноттингем Форест" действует до лета 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 22 миллиона евро.

Также в составе сборной Кот-д'Ивуара полузащитник стал победителем Кубка африканских наций в 2024 году.

