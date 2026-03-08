Відео
Манчестер Юнайтед за величезні гроші підпише ексодноклубника Зінченка

Ua ru
Дата публікації: 8 березня 2026 16:33
Манчестер Юнайтед зацікавився хавбеком Сангаре
Гравці "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість підписання опорного півзахисника "Ноттінгем Форест" Ібраїма Сангаре. Англійський клуб уважно стежить за виступами футболіста.

Інтерес манкуніанців до гравця підтверджує портал Новини.LIVE з посиланням на Caught Offside.

Ибраим Сангаре
Ібраїм Сангаре в матчі проти "Ліверпуля". Фото: Reuters

"Манчестер Юнайтед" хоче підсилити півзахист

Скаути "Манчестер Юнайтед" залишилися вражені грою хавбека збірної Кот-д'Івуару. У клубі відзначають його домінування у боротьбі та здатність зберігати спокій у складних ігрових ситуаціях.

За інформацією джерела, "Ноттінгем Форест" не планує дешево відпускати одного зі своїх ключових футболістів. Клуб, який придбав Сангаре у 2023 році приблизно за 35 мільйонів євро, може вимагати за трансфер від 45 до 50 мільйонів.

У нинішньому сезоні 28-річний півзахисник провів 32 матчі у всіх турнірах. На його рахунку два забиті м’ячі та три результативні передачі.

Контракт Сангаре з "Ноттінгем Форест" чинний до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 22 мільйони євро.

Також у складі збірної Кот-д'Івуару півзахисник став переможцем Кубка африканських націй у 2024 році.

Андрій Котевич - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Андрій Котевич
