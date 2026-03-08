Манчестер Юнайтед зацікавився хавбеком Сангаре

Манчестер Юнайтед за величезні гроші підпише ексодноклубника Зінченка
"Манчестер Юнайтед" розглядає можливість підписання опорного півзахисника "Ноттінгем Форест" Ібраїма Сангаре. Англійський клуб уважно стежить за виступами футболіста.
Інтерес манкуніанців до гравця підтверджує портал Новини.LIVE з посиланням на Caught Offside.
"Манчестер Юнайтед" хоче підсилити півзахист
Скаути "Манчестер Юнайтед" залишилися вражені грою хавбека збірної Кот-д'Івуару. У клубі відзначають його домінування у боротьбі та здатність зберігати спокій у складних ігрових ситуаціях.
За інформацією джерела, "Ноттінгем Форест" не планує дешево відпускати одного зі своїх ключових футболістів. Клуб, який придбав Сангаре у 2023 році приблизно за 35 мільйонів євро, може вимагати за трансфер від 45 до 50 мільйонів.
У нинішньому сезоні 28-річний півзахисник провів 32 матчі у всіх турнірах. На його рахунку два забиті м’ячі та три результативні передачі.
Контракт Сангаре з "Ноттінгем Форест" чинний до літа 2028 року. За даними Transfermarkt, ринкова вартість футболіста становить 22 мільйони євро.
Також у складі збірної Кот-д'Івуару півзахисник став переможцем Кубка африканських націй у 2024 році.
