Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Манчестер Юнайтед програв першу гру під керівництвом Карріка

Манчестер Юнайтед програв першу гру під керівництвом Карріка

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 06:40
Ньюкасл вирвав сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед
Майкл Каррік. Фото: Reuters

"Ньюкасл" обіграв "Манчестер Юнайтед" у матчі чемпіонату Англії. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Про результат поєдинку повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:
Ньюкасл Юнайтед — Манчестер Юнайтед
"Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Драма для Карріка наприкінці зустрічі

Команда Майкла Карріка підходила до гри на тлі успішної серії — "Манчестер Юнайтед" не програвав у семи матчах АПЛ поспіль та здобув шість перемог на цьому відрізку.

За цей час манкуніанці обіграли "Манчестер Сіті", "Арсенал" і "Тоттенгем".

Всі ігри пойшли під керівництвом Карріка, якого до "Ньюкасла" ніхто не міг обіграти.

"Ньюкасл" активно розпочав матч і вже на четвертій хвилині був близький до гола. Після подачі Кірана Тріпп’єра м’яч рикошетом від захисника влучив у поперечину. Згодом небезпечний удар завдав Ентоні Еланга, але м’яч пройшов поруч зі штангою.

Наприкінці першого тайму господарі залишилися у меншості — Джейкоб Ремзі отримав другу жовту картку за симуляцію. Попри це, саме "Ньюкасл" відкрив рахунок у компенсований час. Бруну Фернандеш сфолив на Гордоні у штрафному майданчику, після чого сам постраждалий реалізував пенальті.

"Манчестер Юнайтед" відповів ще до перерви. На дев’ятій компенсованій хвилині Каземіро замкнув подачу Фернандеша зі стандарту і зрівняв рахунок.

У другому таймі манкуніанці мали чисельну перевагу, але довгий час не могли створити небезпечних моментів. Найкращий шанс виник на 75-й хвилині, коли після навісу Фернандеша головою пробив Лені Йоро, однак воротар Аарон Ремсдейл врятував "Ньюкасл".

Переможний гол господарі забили на 89-й хвилині. Вільям Осула прорвався правим флангом, обіграв захисника та точно пробив у дальній кут — 2:1.

Нагадаємо, нападник "Челсі" Михайло Мудрик розповів, що не подавав у суд на УАФ.

Раніше українська легкоатлетка Юлія Левченко показала реакцію на поразку в чемпіонаті.

футбол Манчестер Юнайтед Ньюкасл Юнайтед АПЛ Майкл Каррік
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації