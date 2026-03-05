Ньюкасл вирвав сенсаційну перемогу над Манчестер Юнайтед

Майкл Каррік. Фото: Reuters

"Ньюкасл" обіграв "Манчестер Юнайтед" у матчі чемпіонату Англії. Поєдинок на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

"Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Драма для Карріка наприкінці зустрічі

Команда Майкла Карріка підходила до гри на тлі успішної серії — "Манчестер Юнайтед" не програвав у семи матчах АПЛ поспіль та здобув шість перемог на цьому відрізку.

За цей час манкуніанці обіграли "Манчестер Сіті", "Арсенал" і "Тоттенгем".

Всі ігри пойшли під керівництвом Карріка, якого до "Ньюкасла" ніхто не міг обіграти.

"Ньюкасл" активно розпочав матч і вже на четвертій хвилині був близький до гола. Після подачі Кірана Тріпп’єра м’яч рикошетом від захисника влучив у поперечину. Згодом небезпечний удар завдав Ентоні Еланга, але м’яч пройшов поруч зі штангою.

Наприкінці першого тайму господарі залишилися у меншості — Джейкоб Ремзі отримав другу жовту картку за симуляцію. Попри це, саме "Ньюкасл" відкрив рахунок у компенсований час. Бруну Фернандеш сфолив на Гордоні у штрафному майданчику, після чого сам постраждалий реалізував пенальті.

"Манчестер Юнайтед" відповів ще до перерви. На дев’ятій компенсованій хвилині Каземіро замкнув подачу Фернандеша зі стандарту і зрівняв рахунок.

У другому таймі манкуніанці мали чисельну перевагу, але довгий час не могли створити небезпечних моментів. Найкращий шанс виник на 75-й хвилині, коли після навісу Фернандеша головою пробив Лені Йоро, однак воротар Аарон Ремсдейл врятував "Ньюкасл".

Переможний гол господарі забили на 89-й хвилині. Вільям Осула прорвався правим флангом, обіграв захисника та точно пробив у дальній кут — 2:1.

