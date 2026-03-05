Ньюкасл обыграл Манчестер Юнайтед в АПЛ

Майкл Каррик. Фото: Reuters

"Английский "Ньюкасл" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в матче Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Сент-Джеймс Парк" завершилась со счетом 2:1.

О результате поединка сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

"Ньюкасл Юнайтед" — "Манчестер Юнайтед". Фото: Reuters

Драма для Каррика в конце встречи

Команда Майкла Каррика подходила к игре на фоне успешной серии — "Манчестер Юнайтед" не проигрывал в семи матчах АПЛ подряд и одержал шесть побед в этом отрезке.

За это время манкунианцы обыграли "Манчестер Сити", "Арсенал" и "Тоттенхэм".

Все игры пошли под руководством Каррика, которого до "Ньюкасла" никто не мог обыграть.

"Ньюкасл" активно начал матч и уже на четвертой минуте был близок к голу. После подачи Кирана Триппьера мяч рикошетом от защитника попал в перекладину. Впоследствии опасный удар нанес Энтони Эланга, но мяч прошел рядом со штангой.

В конце первого тайма хозяева остались в меньшинстве - Джейкоб Рэмзи получил вторую желтую карточку за симуляцию. Несмотря на это, именно "Ньюкасл" открыл счет в компенсированное время. Бруну Фернандеш сфолил на Гордоне в штрафной площадке, после чего сам пострадавший реализовал пенальти.

"Манчестер Юнайтед" ответил еще до перерыва. На девятой компенсированной минуте Каземиро замкнул подачу Фернандеша со стандарта и сравнял счет.

Во втором тайме манкунианцы имели численное преимущество, но долгое время не могли создать опасных моментов. Лучший шанс возник на 75-й минуте, когда после навеса Фернандеша головой пробил Лени Йоро, однако вратарь Аарон Рэмсдейл спас "Ньюкасл".

Победный гол хозяева забили на 89-й минуте. Уильям Осула прорвался по правому флангу, обыграл защитника и точно пробил в дальний угол — 2:1.

Напомним, нападающий "Челси" Михаил Мудрик рассказал, что не подавал в суд на УАФ.

Ранее украинская легкоатлетка Юлия Левченко показала реакцию на поражение в чемпионате.