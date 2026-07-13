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Главная Спорт Гвардиола в шаге от того, чтобы возглавить сборную Италии

Гвардиола в шаге от того, чтобы возглавить сборную Италии

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Дата публикации 13 июля 2026 15:58
Мальдини сделает Гвардиолу новым главным тренером сборной Италии
Хосеп Гвардиола и Паоло Мальдини. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Сборная Италии снова пропустила чемпионат мира. В стране сделали выводы, и руководство местного футбола ушла в отставку. В ближайшее время начнется полная перестройка "кальчо". 

"Скуадру адзурру" может возглавить известный тренер, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на La Gazette Dello Sport

Уже 10 лет сборная Италии не может пройти отбор на Мундиаль. После вылета в квалификации к турниру от Боснии и Герцеговны в отставку ушел не только тренерский штаб "скуадры адзурры", но и руководство Федерации футбола. 

Новый тренер сборной Италии 

Недавно новым техническим директором команды стал легендарный Паоло Мальдини, бывший защитник "Милана" и "скуадры адзурры". Он собирается полностью реформировать институт сборной Италии, выстроить новую систему, которая позволит командам снова стать конкурентоспособными. 

Паоло Мальдини хочет привести в сборную Италии Хосепа Гвардиолу. Уже все готово к переговорам с 55-летним испанским специалистом. Ему не гарантируют зарплату, которая была у тренера в "Манчестер Сити". Однако в Италии уверены, что Гвардиола примет вызов, где на кону будет стоять возможность войти в историю местного футбола. 

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Напомним, Новини.LIVE писали о том, что воспитанник киевского "Динамо" досрочно завершил карьеру из-за осложнения после вакцинации. 

Также Новини.LIVE цитировали Жана Беленюка, который прокомментировал возвращение на ринг украинского боксера Василия Ломаченко. 

Хосеп Гвардиола Сборная Италии по футболу Паоло Мальдини
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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