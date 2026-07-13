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Главная Спорт Воспитанник Динамо завершил карьеру из-за неудачной вакцинации

Воспитанник Динамо завершил карьеру из-за неудачной вакцинации

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 12:40
Экс-футболист Динамо завершил карьеру из-за вакцины против Covid-19
Сергей Люлька незадолго до завершения карьеры. Фото: instagram.com/serhii_liulka/

Бывший защитник молодежной сборной Украины Сергей Люлька несколько лет назад досрочно закончил карьеру. Он мог выступать еще несколько лет, но был вынужден "повесить бутсы на гвоздь". Причина оказалась нестандартной для спортсменов. 

Сергей Люлька пострадал от последствий коронавирусной инфекции, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Футбольный диван". 

Сергей Люлька является воспитанником киевского "Динамо", однако ему не удалось закрепиться в основном составе "бело-синих". Он выступал за "Говерлу", "Львов", "Десну" и "Черноморец", а также играл за границей в составе чешского "Слована". Однако в 2021 году защитник неожиданно завершил карьеру в возрасте 31 года. 

Сергей Люлька
Сергей Люлька стал тренером. Фото: instagram.com/serhii_liulka/

Почему Люлька перестал выступать 

Во время коронавирусной инфекции опытный спортсмен вакцинировался, но это негативно сказалось на его здоровье. У него начались осложнения, которые выражались в проблемах с нервной системой. 

"Я не какой-то псих, просто случались приступы, поднималось давление. Полгода я вообще не играл, оставаясь в "Металлисте". Клуб пошел мне навстречу и еще полгода продолжал выполнять все финансовые обязательства, пока я проходил лечение. Затем постепенно начал восстанавливаться и уже искать себя в другой сфере", — рассказал Люлька. 

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Напомним, Новини.LIVE сообщали, с какой командой готовится к новому сезону воспитанник "Динамо" Владислав Супряга. 

Ранее Новини.LIVE писали, что форвард "бело-синих" и сборной Украины Матвей Пономаренко готовится продолжить карьеру в составе турецкого "Галатасарая". 

Динамо COVID Сергей Люлька
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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