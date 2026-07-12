Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Супряга назвал команду, с которой готовится к новому сезону

Супряга назвал команду, с которой готовится к новому сезону

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 21:45
Супряга впервые прокомментировал свои планы на будущее после окончания аренды в Эпицентре
Владислав Супряга. Фото: «Динамо»/«Эпицентр». Коллаж: Новости.LIVE

Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга впервые прокомментировал свою ситуацию после окончания аренды в "Эпицентре". Форвард рассказал, где сейчас тренируется, общался ли с главным тренером Игорем Костюком и планирует ли остаться в команде.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".

Владислав Супряга
Владислав Супряга. Фото: "Эпицентр"

Супряга тренируется с молодежной командой

По окончании прошлого сезона Владислав вернулся в "Динамо", однако не попал в заявку команды на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Кроме того, нападающего не включили в состав, отправившийся на учебно-тренировочные сборы в Австрию.

Футболист опроверг информацию о том, что поддерживает форму индивидуально.

"Я тренируюсь не самостоятельно, а с командой U-21. Больше ничего конкретного пока вам сказать не могу. Чуть позже", — заявил Супряга.

Читайте также:

Останется ли нападающий в "Динамо"

По словам футболиста, он пока не имел ни одного разговора с главным тренером "Динамо" Игорем Костюком относительно своего будущего.

На вопрос о возможном уходе из киевского клуба Супряга ответил, что сейчас полностью сосредоточен на выполнении действующего контракта.

"Пока я на контракте с "Динамо", а дальше — время покажет", — сказал нападающий.

В прошлом сезоне 26-летний нападающий выступал на правах аренды за "Эпицентр" из Каменца-Подольского. В 23 матчах во всех турнирах он забил три гола и отдал одну результативную передачу.

Контракт Супряги с киевским "Динамо" действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского нападающего составляет 400 тысяч евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что матч с Норвегией позволил Гарри Кейну побить ещё один исторический рекорд Уэйна Руни в составе сборной Англии.

Также Новини.LIVE писал о стоимости билетов на финал чемпионата мира-2026, а также о звездах, которые выступят в перерыве главного поединка турнира.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Динамо Владислав Супряга ФК Эпицентр
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации