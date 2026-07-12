Супряга впервые прокомментировал свои планы на будущее после окончания аренды в Эпицентре

Супряга назвал команду, с которой готовится к новому сезону
Нападающий киевского "Динамо" Владислав Супряга впервые прокомментировал свою ситуацию после окончания аренды в "Эпицентре". Форвард рассказал, где сейчас тренируется, общался ли с главным тренером Игорем Костюком и планирует ли остаться в команде.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на "Украинский футбол".
Супряга тренируется с молодежной командой
По окончании прошлого сезона Владислав вернулся в "Динамо", однако не попал в заявку команды на матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы. Кроме того, нападающего не включили в состав, отправившийся на учебно-тренировочные сборы в Австрию.
Футболист опроверг информацию о том, что поддерживает форму индивидуально.
"Я тренируюсь не самостоятельно, а с командой U-21. Больше ничего конкретного пока вам сказать не могу. Чуть позже", — заявил Супряга.
Останется ли нападающий в "Динамо"
По словам футболиста, он пока не имел ни одного разговора с главным тренером "Динамо" Игорем Костюком относительно своего будущего.
На вопрос о возможном уходе из киевского клуба Супряга ответил, что сейчас полностью сосредоточен на выполнении действующего контракта.
"Пока я на контракте с "Динамо", а дальше — время покажет", — сказал нападающий.
В прошлом сезоне 26-летний нападающий выступал на правах аренды за "Эпицентр" из Каменца-Подольского. В 23 матчах во всех турнирах он забил три гола и отдал одну результативную передачу.
Контракт Супряги с киевским "Динамо" действует до 30 июня 2027 года. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость украинского нападающего составляет 400 тысяч евро.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что матч с Норвегией позволил Гарри Кейну побить ещё один исторический рекорд Уэйна Руни в составе сборной Англии.
Также Новини.LIVE писал о стоимости билетов на финал чемпионата мира-2026, а также о звездах, которые выступят в перерыве главного поединка турнира.