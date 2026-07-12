Супряга вперше прокоментував майбутнє після завершення оренди в Епіцентрі

Владислав Супряга. Фото: "Динамо"/"Епіцентр" Колаж: Новини.LIVE

Нападник київського "Динамо" Владислав Супряга вперше прокоментував свій статус після завершення оренди в "Епіцентрі". Форвард розповів, де зараз тренується, чи спілкувався з головним тренером Ігорем Костюком і чи планує залишитися в команді.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на "Український футбол".

Владислав Супряга. Фото: "Епіцентр"

Супряга тренується з молодіжною командою

Після завершення минулого сезону Владислав повернувся до "Динамо", однак не потрапив до заявки команди на матчі першого кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Крім того, форварда не включили до складу, який вирушив на навчально-тренувальний збір до Австрії.

Футболіст спростував інформацію про те, що підтримує форму індивідуально.

"Я тренуюся не самостійно, а з командою U-21. Більше нічого конкретного поки вам сказати не можу. Трошки пізніше", — заявив Супряга.

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За словами футболіста, він поки що не мав жодної розмови з головним тренером "Динамо" Ігорем Костюком щодо свого майбутнього.

На запитання про можливий відхід із київського клубу Супряга відповів, що наразі повністю зосереджений на виконанні чинного контракту.

"Поки я на контракті з "Динамо", а далі — час покаже", — сказав нападник.

Минулого сезону 26-річний форвард виступав на правах оренди за "Епіцентр" із Кам'янця-Подільського. У 23 матчах у всіх турнірах він забив три м'ячі та віддав одну результативну передачу.

Контракт Супряги з київським "Динамо" діє до 30 червня 2027 року. За даними Transfermarkt, трансферна вартість українського нападника становить 400 тисяч євро.

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