Коалиция клубов УПЛ хочет изменить правило лимита на легионеров

Игорь Суркис из "Динамо" и Дарио Срна из "Шахтера". Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В украинском футболе могут снова изменить правило лимита на легионеров. Инициатором такого решения выступило киевское "Динамо". К столичному клубу присоединились представители почти всех команд Премьер-лиги.

Против такого решения выступил "Шахтер" и еще несколько клубов, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Игоря Бурбаса.

Только месяц назад состоялось голосование по поводу лимита на легионеров в украинском футболе. Суть этого правила заключается в том, что клубы УПЛ не могут выставлять на поле состав, состоящий только из иностранных игроков. Обязательно должны быть и местные игроки. Однако соглашение, к которому удалось прийти в прошлом, уже не устраивает большинство клубов Премьер-лиги.

Чего добиваются представители УПЛ

Согласно информации Игоря Бурбаса, киевское "Динамо" собрало коалицию, в которую вошли еще 11 клубов. Они хотят, чтобы лимит на легионеров был изменен в пользу большего представительства зарубежных игроков на поле. По версии "бело-синих" и их единомышленников, оптимальной является формула 4+7, то есть, четыре украинских игрока и семь легионеров.

Однако есть клубы, которые выступают против этой инициативы. Речь идет про донецкий "Шахтер", "Верес", "Кривбас" и ЛНЗ. Экстренные сборы украинских клубов назначены на 22 июля.

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