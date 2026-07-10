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Головна Спорт В українському футболі намітився розкол через ліміт на легіонерів

В українському футболі намітився розкол через ліміт на легіонерів

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 15:28
Коаліція клубів УПЛ хоче змінити правило щодо ліміту на легіонерів
Ігор Суркіс із "Динамо" та Дарійо Срна із "Шахтаря". Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В українському футболі можуть знову змінити правило щодо ліміту на легіонерів. Ініціатором такого рішення виступило київське "Динамо". До столичного клубу приєдналися представники майже всіх команд Прем'єр-ліги.

Проти такого рішення виступив "Шахтар" та ще кілька клубів, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Бурбаса.

Лише місяць тому відбулося голосування щодо ліміту на легіонерів в українському футболі. Суть цього правила полягає в тому, що клуби УПЛ не можуть виставляти на поле склад, який складається виключно з іноземних гравців. Обов’язково мають бути й місцеві гравці. Однак угода, якої вдалося досягти минулого року, вже не влаштовує більшість клубів Прем’єр-ліги.

Чого домагаються представники УПЛ

Згідно з інформацією Ігоря Бурбаса, київське "Динамо" зібрало коаліцію, до якої увійшли ще 11 клубів. Вони хочуть, щоб ліміт на легіонерів було змінено на користь більшої кількості іноземних гравців на полі. На думку "біло-синіх" та їхніх однодумців, оптимальною є формула 4+7, тобто чотири українські гравці та сім легіонерів.

Однак є клуби, які виступають проти цієї ініціативи. Йдеться про донецький "Шахтар", "Верес", "Кривбас" та ЛНЗ. Екстрені збори українських клубів призначено на 22 липня.

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Динамо УПЛ ліміти
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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