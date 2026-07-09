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Головна Спорт ФІФА та УЄФА відмовились повертати росіян

ФІФА та УЄФА відмовились повертати росіян

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 06:30
ФІФА та УЄФА не планують повертати Росію до міжнародного футболу
Джанні Інфантіно та Александер Чеферін. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) поки не планують повертати російські збірні й клуби до міжнародних змагань. Попри повідомлення про можливий перегляд цього питання, найближчим часом зміни не очікуються.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на The Telegraph.

Сборная России по футболу
Збірна Росії з футболу. Фото: росЗМІ

Чому Росія не повернеться до турнірів

За даними джерел, у ФІФА та УЄФА наразі не розглядають практичне повернення російських команд до міжнародних змагань. Однією з головних причин називають позицію інших футбольних асоціацій.

Керівні футбольні організації побоюються, що в разі допуску російських збірних або клубів представники низки країн можуть відмовитися від участі в матчах, що поставить під загрозу проведення міжнародних турнірів.

Напередодні з'явилися повідомлення, що ФІФА та УЄФА можуть повернутися до обговорення цього питання після рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити статус Олімпійського комітету Росії.

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Санкції діють із 2022 року

Російські клуби та національні збірні були відсторонені від усіх турнірів під егідою ФІФА та УЄФА у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Відтоді збірна Росії не бере участі у чемпіонатах світу та Європи, а клуби позбавлені можливості виступати в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Златан Ібрагімович розповів, завдяки чому Ліонель Мессі продовжує забивати вирішальні голи на чемпіонаті світу-2026.

Також Новини.LIVE писав, що Мохамед Салах пояснив, чому збірна Єгипту не змогла втримати перемогу над Аргентиною та залишила чемпіонат світу-2026 після драматичної розв'язки.

УЄФА ФІФА російські спортсмени
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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