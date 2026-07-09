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Главная Спорт ФИФА и УЕФА отказались возвращать россиян

ФИФА и УЕФА отказались возвращать россиян

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Дата публикации 9 июля 2026 06:30
ФИФА и УЕФА не планируют возвращать Россию в международный футбол
Джанни Инфантино и Александр Чеферин. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пока не планируют возвращать российские сборные и клубы к международным соревнованиям. Несмотря на сообщения о возможном пересмотре этого вопроса, в ближайшее время изменений не ожидается.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на The Telegraph.

Сборная России по футболу
Сборная России по футболу. Фото: росСМИ

Почему Россия не вернется к турнирам

По данным источников, в ФИФА и УЕФА пока не рассматривают вопрос о практическом возвращении российских команд к международным соревнованиям. Одной из главных причин называют позицию других футбольных ассоциаций.

Руководящие футбольные организации опасаются, что в случае допуска российских сборных или клубов представители ряда стран могут отказаться от участия в матчах, что поставит под угрозу проведение международных турниров.

Накануне появились сообщения о том, что ФИФА и УЕФА могут вернуться к обсуждению этого вопроса после решения Международного олимпийского комитета временно восстановить статус Олимпийского комитета России.

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Санкции действуют с 2022 года

Российские клубы и национальные сборные были отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

С тех пор сборная России не участвует в чемпионатах мира и Европы, а клубы лишены возможности выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Златан Ибрагимович рассказал, благодаря чему Лионель Месси продолжает забивать решающие голы на чемпионате мира-2026.

Также Новини.LIVE писал, что Мохамед Салах объяснил, почему сборная Египта не смогла удержать победу над Аргентиной и покинула чемпионат мира-2026 после драматической развязки.

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УЕФА ФИФА российские спортсмены
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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