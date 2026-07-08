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Головна Спорт ФІФА після рішення МОК планує повернути росіян у міжнародний футбол

ФІФА після рішення МОК планує повернути росіян у міжнародний футбол

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 08:55
ФІФА розгляне можливе повернення Росії до міжнародних турнірів
Джанні Інфантіно. Фото: Reuters Колаж: Новини.LIVE

ФІФАможе розглянути питання повернення російських збірних і клубів до міжнародних турнірів. Наразі команди з Росії залишаються відстороненими від змагань під егідою ФІФА та УЄФА з лютого 2022 року.

Про можливе повернення російських команд повідомив журналіст Роб Гарріс у X, передає портал Новини.LIVE.

Джанни Инфантино
Джанні Інфантіно. Фото: Reuters

ФІФА вивчить питання допуску Росії

За інформацією Гарріса, у ФІФА планують окремо розглянути можливість скасування відсторонення для російських збірних і клубів. Йдеться про потенційне повернення як національних команд, так і клубів до міжнародних турнірів.

Поштовхом до обговорення стало рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити статус Олімпійського комітету Росії. У МОК пояснили цей крок початком кваліфікаційного циклу до літніх Олімпійських ігор 2028 року в Лос-Анджелесі та зимових юнацьких Олімпійських ігор 2028 року.

Раніше МОК скасував призупинення діяльності Олімпійського комітету Росії після того, як зі складу організації були виключені регіональні спортивні структури з територій, що перебувають під юрисдикцією Національного олімпійського комітету України. Також російська сторона письмово підтвердила, що не здійснює і не планує здійснювати діяльність на цих територіях.

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Джанні Інфантіно ФІФА російські спортсмени
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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