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Главная Спорт ФИФА после решения МОК планирует вернуть россиян в международный футбол

ФИФА после решения МОК планирует вернуть россиян в международный футбол

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2026 08:55
ФИФА рассмотрит вопрос о возможном возвращении России на международные турниры
Джанни Инфантино. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

ФИФА может рассмотреть вопрос о возвращении российских сборных и клубов к международным турнирам. В настоящее время команды из России остаются отстраненными от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

О возможном возвращении российских команд сообщил журналист Роб Харрис в X, передает портал Новини.LIVE.

Джанни Инфантино
Джанни Инфантино. Фото: Reuters

ФИФА рассмотрит вопрос о допуске России

По информации Харриса, в ФИФА планируют отдельно рассмотреть возможность отмены отстранения для российских сборных и клубов. Речь идет о потенциальном возвращении как национальных команд, так и клубов к международным турнирам.

Поводом для обсуждения стало решение Международного олимпийского комитета временно восстановить статус Олимпийского комитета России. В МОК объяснили этот шаг началом квалификационного цикла к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и зимним юношеским Олимпийским играм 2028 года.

Ранее МОК отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России после того, как из состава организации были исключены региональные спортивные структуры с территорий, находящихся под юрисдикцией Национального олимпийского комитета Украины. Также российская сторона письменно подтвердила, что не осуществляет и не планирует осуществлять деятельность на этих территориях.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в сборной Египта считают, что у них украли победу.

Также Новини.LIVE писал, что Златан Ибрагимович иронично обратился к сборным США, Германии и Бразилии после их вылета с чемпионата мира-2026.

Джанни Инфантино ФИФА российские спортсмены
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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