Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Беленюк поддержал Ломаченко перед возвращением на ринг

Беленюк поддержал Ломаченко перед возвращением на ринг

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 12:01
Беленюк объяснил, что ждет Ломаченко после возвращения на ринг
Василий Ломаченко и Жан Беленюк. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Украинский спортсмен Василий Ломаченко спустя год после ухода из бокса возвращается на ринг. Он намерен не просто провести несколько боев, но и побороться за чемпионский пояса. Первый поединок может состояться уже в 2026 году. 

Жан Беленюк прокомментировал перспективы Василия Ломаченко, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на VRinge

Хроническая травма спины вынудили Василия Ломаченко попрощаться с боксом в 2025 году. Однако успешная реабилитация дала 28-летнему спортсмену второй шанс и надежду на новые титулы. Украинский боксер уже в ближайшее время начнет подготовку к следующему поединку. Однако не все соотечественники поддержали решение олимпийского чемпиона. 

Как Беленюк оценил шансы Ломаченко 

Украинский спортсмен и депутат не исключает, что бывший чемпион мира в трех весовых категориях сможет побороться за титулы. По словам Жана Беленюка, многое будет зависеть от соперников Василия Ломаченко. Если украинца поставят в противостояние с объединенным чемпионом, это будет хороший шанс отобрать пояса. 

"Но если четыре пояса будут у четырех разных соперников, то это совсем другая задача. Тогда Аасилию придется собирать эти пояса несколько лет, а ведь он уже в солидном возрасте", — рассказал Беленюк. 

Читайте также:

Напомним, Новини.LIVE писали о том, кто может стать соперником Александра Усика в последнем бою украинца в профессиональной карьере. 

Также Новини.LIVE сообщали о новом шансе Рико Верхувена побороться за чемпионский титул в боксе, его соперником может стать известный спортсмен. 

Жан Беленюк бокс Василий Ломаченко
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации