Кабайел готов сразиться с Верхувеном в защите пояса WBC

Александр Усик, Рико Верхувен и Агит Кабайел. Фото: Instagram. Коллаж: Новини.LIVE

Немецкий боксер Агит Кабайел рассматривает Рико Верхувена в качестве своего следующего соперника. Новому чемпиону по версии WBC необходимо защитить свой пояс. Нидерладский кикбоксер понравился бойцу во время поединка с Александром Усиком.

Кабайел хочет дать Верхувену шанс побороться за пояс, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Playbook Boxing.

Опытный спортсмен Рико Верхувен завершил успешную карьеру кикбоксера и перешел в бокс. Он дал настоящий бой Александру Усику, который победил новичка только в 11 раунде. Однако уже скоро нидерландец может снова выйти на ринг, и на кону будет чемпионский пояс.

Бой Верхувен — Кабайел

После победы над Рико Верхувеном Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов. Один из них, по версии WBC, получил Агит Кабайел. И ему уже надо выбрать соперника для защиты титула.

Менеджер немца Спенсер Браун не исключает, что Агит Кабайел выйдет на ринг с Рико Верхувеном. Такой поединок может состояться в Германии, поскольку эта страна территориально близка Нидерландам. Ожидается, что противостояние могут посетить более 50 тысяч зрителей.

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"Усик победил Верхувена по делу. Он бы в любом случае уложил Рико на ринг, может, в следующем раунде. Но нидерландец провел выдающийся поединок и заслуживает новый шанс. Было бы логично организовать его противостояние с Кабайелом", — заявил Браун.

Ранее Новини.LIVE писали о том, что Александр Усик может провести еще один бой, и известно, кто готов выйти с ним в один ринг.

Также Новини.LIVE цитировали Владимира Кличко, который подробно объяснил, почему Александр Усик решил отказаться от чемпионских поясов.