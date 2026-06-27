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Главная Спорт WBC передала титул Усика другому боксеру

WBC передала титул Усика другому боксеру

Ua ru
Дата публикации 27 июня 2026 23:46
Кабаел стал полноправным чемпионом мира по версии WBC после отказа Усика от титула
Александр Усик. Фото: Reuters

Немецкий боксер в супертяжелом весе Агит Кабаел официально стал полноправным чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Повышение статуса произошло после того, как Александр Усик отказался от своих чемпионских поясов.

О решении WBC сообщил портал Новини.LIVE, передает The Ring.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабаел получил титул без боя

Ранее 32-летний немец владел поясом временного чемпиона WBC. После решения Усика освободить титулы WBC, WBA и IBF Всемирный боксерский совет автоматически присвоил Кабаелу статус полноценного чемпиона мира.

Еще после победы украинца над Рико Верхувеном организация назначила обязательный бой Усика с Кабаелом. Команды боксеров имели время до 30 июня, чтобы достичь договоренности, однако украинец решил освободить пояса и провести финальный поединок в карьере без титульных обязательств.

Последний бой Кабаел провел 10 января 2026 года в немецком Обергаузене, где техническим нокаутом в третьем раунде победил польского боксера Дамиана Книбу. Временный титул WBC он завоевал в 2025 году после досрочной победы над Чжаном Чжилеем.

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За профессиональную карьеру Кабаел одержал 27 побед, из которых 19 — нокаутом, и до сих пор не потерпел ни одного поражения.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в матчах 16-го игрового дня чемпионата мира сборная Испании с минимальным счётом обыграла Уругвай, а Бельгия одержала самую результативную победу дня.

Также Новини.LIVE писал о программе 17-го игрового дня чемпионата мира, который должен был дать ответы на вопросы о судьбе сборных Англии, Хорватии и Португалии.

Александр Усик WBC Агит Кабайел
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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