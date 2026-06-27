Кабаєл став повноцінним чемпіоном світу WBC після відмови Усика від титулу

Олександр Усик. Фото: Reuters

Німецький боксер надважкої ваги Агіт Кабаєл офіційно став повноцінним чемпіоном світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC). Підвищення в статусі відбулося після того, як Олександр Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів.

Про рішення WBC повідомив портал Новини.LIVE, передає The Ring.

Кабаєл отримав титул без бою

Раніше 32-річний німець володів поясом тимчасового чемпіона WBC. Після рішення Усика звільнити титули WBC, WBA та IBF Всесвітня боксерська рада автоматично надала Кабаєлу статус повноцінного чемпіона світу.

Ще після перемоги українця над Ріко Верхувеном організація призначила обов'язковий бій Усика з Кабаєлом. Команди боксерів мали час до 30 червня, щоб досягти домовленості, однак українець вирішив звільнити пояси та провести фінальний поєдинок у кар'єрі без титульних зобов'язань.

Останній бій Кабаєл провів 10 січня 2026 року в німецькому Обергаузені, де технічним нокаутом у третьому раунді переміг польського боксера Даміана Книбу. Тимчасовий титул WBC він завоював у 2025 році після дострокової перемоги над Чжаном Чжилеєм.

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За професійну кар'єру Кабаєл здобув 27 перемог, із яких 19 — нокаутом, і досі не зазнав жодної поразки.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в матчах 16-го ігрового дня чемпіонату світу збірна Іспанії мінімально переграла Уругвай, а Бельгія здобула найрезультативнішу перемогу дня.

Також Новини.LIVE писав про програму 17-го ігрового дня мундіалю, який мав дати відповіді на запитання щодо долі збірних Англії, Хорватії та Португалії.