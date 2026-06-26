Усик звільнив усі чемпіонські пояси, але не завершив кар'єру

Олександр Усик. Фото: Reuters

Український надважковаговик Олександр Усик оголосив про важливе рішення щодо свого майбутнього в професійному боксі. Він заявив, що добровільно звільняє чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Про своє рішення Усик повідомив в Instagram, передає портал Новини.LIVE.

Усик звільнив титули

Український боксер звернувся до вболівальників із заявою, в якій повідомив, що вирішив зробити свої чемпіонські титули вакантними. Тепер можливість поборотися за них отримають інші претенденти.

Водночас Усик наголосив, що це рішення не означає завершення кар'єри. Він пояснив, що має намір провести ще один поєдинок, який назвав своїм останнім танцем.

Також українець подякував усім боксерським організаціям, з якими працював протягом кар'єри, та висловив вдячність уболівальникам за підтримку.

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Попередній бій завершився нокаутом

Останній поєдинок Усика відбувся 23 травня в єгипетській Гізі. Українець зустрівся з легендою кікбоксингу Ріко Верхувеном.

Бій виявився непростим для українця, однак у 11-му раунді він переломив його хід і здобув перемогу технічним нокаутом.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Олександр Красюк попередив про ризики, які можуть вплинути на спадщину Усика після завершення кар'єри.

Також Новини.LIVE писав, що відомий український ексчемпіон світу та нинішній тренер різко розкритикував Усика після бою з Ріко Верхувеном. Фахівець заявив, що виступ українця негативно позначився на репутації професійного боксу.