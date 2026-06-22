Красюк вважає, що менеджер Усика може зруйнувати спадщину боксера

Олександр Красюк та Олександр Усик. Фото: instagram.com/alex.krassyuk. Колаж: Новини.LIVE

Олександр Красюк переживає за свого колишнього підопічного, чемпіона світу з боксу Олександра Усика. Відомий промоутер вважає, що кар’єра боксера у надважкій вазі опинилася під загрозою. Українцеві не варто зволікати з завершенням спортивної кар’єри.

Красюк заговорив про спадщину Усика як аргумент на користь завершення кар’єри, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Sport.ua.

Експромоутер Олександра Усика вже не вперше заявляє, що чинний чемпіон має найближчим часом завершити кар’єру. Сам боксер говорив, що планує провести ще щонайменше два поєдинки. Один із них може стати поєдинком проти німця Агіта Кабаєла. Не виключено, що останнім протистоянням українця стане новий поєдинок із Тайсоном Ф'юрі.

Чому Усик повинен завершити кар’єру

Олександр Красюк заявив, що хвилюється за свого друга, з яким він пропрацював понад 10 років. Промоутер вважає, що спадщина чемпіона опинилася під загрозою, оскільки неефективний менеджмент може поставити під загрозу все, чого досяг Олександр Усик.

"Ні в Україні, ні деінде у світі навіть на горизонті немає таланту, подібного до Олександра. Україні дуже пощастило мати таких видатних важковаговиків, як Віталій і Володимир Кличко та Олександр Усик. Пишаюся тим, що мав можливість працювати з легендами", — додав Красюк.

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