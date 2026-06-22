Красюк считает, что менеджер Усика может разрушить наследие боксера

Александр Красюк и Александр Усик. Фото: instagram.com/alex.krassyuk. Коллаж: Новини.LIVE

Александр Красюк переживает за своего бывшего подопечного, чемпиона мира по боксу Александра Усика. Известный промоутер считает, что карьера представителя супертяжелого веса оказалась под угрозой. Украинцу не стоит затягивать с уходом из спорта.

Красюк заговорил о наследии Усика в качестве довода о завершении карьеры, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Sport.ua.

Экс-промоутер Александра Усика уже не в первый раз заявляет, что действующий чемпион должен в ближайшее время завершить карьеру. Сам боксер говорил, что планирует провести еще минимум два боя. Один из них может стать поединком против немца Агита Кабайела. Не исключено, что последним противостоянием украинца станет новый поединок с Тайсоном Фьюри.

Почему Усик должен завершить карьеру

Александра Красюк заявил, что волнуется за своего друга, с которым он проработал более 10 лет. Промоутер считает, что наследие чемпиона оказалось под угрозой, поскольку не эффективный менеджмент может поставить под угрозу все, чего добился Александр Усик.

"Ни в Украине, ни где-либо еще в мире даже на горизонте нет таланта, подобного Александру. Украине очень повезло иметь таких выдающихся тяжеловесов, как Виталий и Владимир Кличко и Александр Усик. Горжусь тем, что имел возможность работать с легендами", — добавил Красюк.

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