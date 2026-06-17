Верхувен официально вызвал Усика на реванш

Рико Верхувен — Александр Усик. Фото: Reuters

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен не смирился с поражением от Александра Усика и призвал украинца провести повторный поединок. Он выступил с заявлением после того, как спортивная комиссия рассмотрела протест, поданный его командой.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Верхувена.

Решение комиссии по бою Усик — Верхувен

Верхувен напомнил, что его команда подала официальный протест после боя, считая, что возникли вопросы относительно момента остановки поединка.

По словам голландца, в ходе рассмотрения дела было установлено, что гонг, обозначивший окончание 11-го раунда, прозвучал до того, как рефери окончательно остановил бой. Врач также подтвердил, что Рико мог продолжать бой. В то же время комиссия не увидела оснований для изменения результата поединка.

Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Верхувен хочет продолжения истории

Голландец заявил, что не ставит под сомнение достижения украинского чемпиона и с большим уважением относится к его карьере. В то же время он убежден, что болельщики не увидели полноценного завершения противостояния.

Читайте также:

По мнению Верхувена, после одиннадцати раундов напряженной борьбы оба спортсмена заслуживали возможности завершить бой. Именно поэтому он предложил Усику провести немедленный реванш.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоялся 24 мая. Украинец одержал победу техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда и сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в команде Усика объяснили причины не слишком уверенного выступления украинца в поединке против Верхувена.

Также Новини.LIVE писал, что Энтони Джошуа поделился собственным видением боя Усика с Верхувеном и оценил его значение для современного бокса.