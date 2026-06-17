Верхувен официально вызвал Усика на реванш

Верхувен рассердился после решения по протесту и требует реванша с Усиком
Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен не смирился с поражением от Александра Усика и призвал украинца провести повторный поединок. Он выступил с заявлением после того, как спортивная комиссия рассмотрела протест, поданный его командой.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Верхувена.
Решение комиссии по бою Усик — Верхувен
Верхувен напомнил, что его команда подала официальный протест после боя, считая, что возникли вопросы относительно момента остановки поединка.
По словам голландца, в ходе рассмотрения дела было установлено, что гонг, обозначивший окончание 11-го раунда, прозвучал до того, как рефери окончательно остановил бой. Врач также подтвердил, что Рико мог продолжать бой. В то же время комиссия не увидела оснований для изменения результата поединка.
Верхувен хочет продолжения истории
Голландец заявил, что не ставит под сомнение достижения украинского чемпиона и с большим уважением относится к его карьере. В то же время он убежден, что болельщики не увидели полноценного завершения противостояния.
По мнению Верхувена, после одиннадцати раундов напряженной борьбы оба спортсмена заслуживали возможности завершить бой. Именно поэтому он предложил Усику провести немедленный реванш.
Поединок между Усиком и Верхувеном состоялся 24 мая. Украинец одержал победу техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда и сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в команде Усика объяснили причины не слишком уверенного выступления украинца в поединке против Верхувена.
Также Новини.LIVE писал, что Энтони Джошуа поделился собственным видением боя Усика с Верхувеном и оценил его значение для современного бокса.