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Главная Спорт Верхувен рассердился после решения по протесту и требует реванша с Усиком

Верхувен рассердился после решения по протесту и требует реванша с Усиком

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 21:19
Верхувен официально вызвал Усика на реванш
Рико Верхувен — Александр Усик. Фото: Reuters

Нидерландский кикбоксер Рико Верхувен не смирился с поражением от Александра Усика и призвал украинца провести повторный поединок. Он выступил с заявлением после того, как спортивная комиссия рассмотрела протест, поданный его командой.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram Верхувена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение комиссии по бою Усик — Верхувен

Верхувен напомнил, что его команда подала официальный протест после боя, считая, что возникли вопросы относительно момента остановки поединка.

По словам голландца, в ходе рассмотрения дела было установлено, что гонг, обозначивший окончание 11-го раунда, прозвучал до того, как рефери окончательно остановил бой. Врач также подтвердил, что Рико мог продолжать бой. В то же время комиссия не увидела оснований для изменения результата поединка.

Александр Усик и Рико Верхувен
Александр Усик и Рико Верхувен. Фото: Reuters

Верхувен хочет продолжения истории

Голландец заявил, что не ставит под сомнение достижения украинского чемпиона и с большим уважением относится к его карьере. В то же время он убежден, что болельщики не увидели полноценного завершения противостояния.

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По мнению Верхувена, после одиннадцати раундов напряженной борьбы оба спортсмена заслуживали возможности завершить бой. Именно поэтому он предложил Усику провести немедленный реванш.

Поединок между Усиком и Верхувеном состоялся 24 мая. Украинец одержал победу техническим нокаутом за секунду до окончания 11-го раунда и сохранил чемпионские пояса WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что в команде Усика объяснили причины не слишком уверенного выступления украинца в поединке против Верхувена.

Также Новини.LIVE писал, что Энтони Джошуа поделился собственным видением боя Усика с Верхувеном и оценил его значение для современного бокса.

Александр Усик Рико Верхувен Бой Усик — Верхувен
Андрей Андрущак - Редактор
Автор:
Андрей Андрущак
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