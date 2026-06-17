Верхувен офіційно викликав Усика на реванш

Ріко Верхувен — Олександр Усик. Фото: Reuters

Нідерландський кікбоксер Ріко Верхувен не змирився з поразкою від Олександра Усика та закликав українця провести повторний поєдинок. Він виступив із заявою після того, як спортивна комісія розглянула протест, поданий його командою.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram Верхувена.

Рішення комісії по бою Усик — Верхувен

Верхувен нагадав, що його команда подала офіційний протест після бою, вважаючи, що виникли питання щодо моменту зупинки поєдинку.

За словами нідерландця, під час розгляду справи було встановлено, що гонг про завершення 11-го раунду пролунав до того, як рефері остаточно зупинив бій. Лікар також підтвердив, що Ріко міг продовжувати битися. Водночас комісія не побачила підстав для зміни результату поєдинку.

Олександр Усик та Ріко Верхувен. Фото: Reuters

Верхувен хоче продовження історії

Нідерландець заявив, що не ставить під сумнів досягнення українського чемпіона та з великою повагою ставиться до його кар’єри. Водночас він переконаний, що вболівальники не побачили повноцінного завершення протистояння.

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На думку Верхувена, після одинадцяти раундів напруженої боротьби обидва спортсмени заслуговували на можливість завершити бій. Саме тому він запропонував Усику провести негайний реванш.

Поєдинок між Усиком та Верховеном відбувся 24 травня. Українець здобув перемогу технічним нокаутом за секунду до завершення 11-го раунду та зберіг чемпіонські пояси WBC, WBA та IBF у надважкій вазі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що в команді Усика пояснили причини не надто впевненого виступу українця в поєдинку проти Верхувена.

Також Новини.LIVE писав, що Ентоні Джошуа поділився власним баченням бою Усика з Верхувеном та оцінив його значення для сучасного боксу.