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Главная Спорт Милевский оценил обострение отношений между Украиной и Беларусью

Милевский оценил обострение отношений между Украиной и Беларусью

Ua ru
Дата публикации 22 июня 2026 11:01
Милевский эмоциональной высказался от отношениях Украины и Беларуси
Артем Милевский сейчас и во время выступлений за сборную Украины. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Бывший форвард киевского "Динамо" Артем Милевский ответил на вопрос о своем отношении к противостоянию Украины с Беларусью. Он надеется на то, что конфликт разрешится максимально мирно. Экс-футболист не желает столкновения народов двух стран. 

Милевский хотел бы, чтобы лидеры Украины и Беларуси разобрались без применения оружия, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Blik

Артем Милевский заверил, что не собирается уезжать из Украины, которая давно стала для него домом. Он собирается оставаться в Киеве до конца несмотря на ракетные атаки россиян и другие угрозы для жизни, которые экс-футболист делит с соотечественниками.  

Что Милевский пожелал беларусам 

Бывший форвард сборной Украины признался, что очень любит Минск, где живут его родители. Но во всей Беларуси кроме родственников у экс-форварда почти нет людей, с которыми он бы согласился пообщаться. Артем Милевский регулярно публикует кадры того, что происходит в Украине. Однако его бывшие партнеры по белорусским командам не реагируют на это. 

"Я никому не пожелаю переживать то, что мы переживаем сейчас. Белорусам такое и не снилось.  Пока они сами на себе не почувствуют то, что мы переживаем в Украине, они этого не поймут", — рассказал Милевский. 

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Артем Милевский Беларусь война в Украине
Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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