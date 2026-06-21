Магучих одержала победу в Хенгело и продолжила победную серию

Ярослава Магучих. Фото: Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла турнир Континентального тура в нидерландском Хенгело. Легкоатлетка стала лучшей с результатом 1,94 метра.

О победе Магучих сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Магучих уверенно выиграла соревнования

Для украинки этот старт стал вторым на открытом воздухе в летнем сезоне после успешного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Соревнования в Хенгело Ярослава начала с высоты 1,91 метра, которую преодолела со второй попытки.

Главной соперницей Магучих стала представительница Кубы Дакси Брисон. Она преодолела высоту 1,91 метра лишь с третьей попытки и осталась единственной соперницей украинки в борьбе за победу.

После этого Магучих со второй попытки преодолела высоту 1,94 метра, тогда как Брисон не смогла продолжить борьбу. Таким образом, украинская легкоатлетка досрочно гарантировала себе первое место.

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Шестая победа подряд в сезоне

В статусе победительницы Магучих выбрала высоту 2,00 метра, однако на этот раз планка так и не поддалась. Все три попытки оказались неудачными.

Второе место на турнире заняла Брисон с результатом 1,91 метра, а тройку призеров замкнула представительница Казахстана Кристина Овчинникова, которая прыгнула на 1,88 метра.

Победа в Хенгело стала для Магучих шестой подряд в сезоне-2026 с учётом зимней части сезона. Лучший результат года украинка показала на Мемориале Демьянюка во Львове, где преодолела высоту 2,03 метра.

Следующий старт Ярославы запланирован на 24 июня. Украинка выступит на этапе Континентального тура в Загребе.

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