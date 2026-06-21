Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Магучих одержала победу на престижном турнире в Нидерландах

Магучих одержала победу на престижном турнире в Нидерландах

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 17:43
Магучих одержала победу в Хенгело и продолжила победную серию
Ярослава Магучих. Фото: Getty Images

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла турнир Континентального тура в нидерландском Хенгело. Легкоатлетка стала лучшей с результатом 1,94 метра.

О победе Магучих сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на "Суспільне Спорт".

Магучих уверенно выиграла соревнования

Для украинки этот старт стал вторым на открытом воздухе в летнем сезоне после успешного выступления на этапе Бриллиантовой лиги в Рабате. Соревнования в Хенгело Ярослава начала с высоты 1,91 метра, которую преодолела со второй попытки.

Главной соперницей Магучих стала представительница Кубы Дакси Брисон. Она преодолела высоту 1,91 метра лишь с третьей попытки и осталась единственной соперницей украинки в борьбе за победу.

После этого Магучих со второй попытки преодолела высоту 1,94 метра, тогда как Брисон не смогла продолжить борьбу. Таким образом, украинская легкоатлетка досрочно гарантировала себе первое место.

Читайте также:

Шестая победа подряд в сезоне

В статусе победительницы Магучих выбрала высоту 2,00 метра, однако на этот раз планка так и не поддалась. Все три попытки оказались неудачными.

Второе место на турнире заняла Брисон с результатом 1,91 метра, а тройку призеров замкнула представительница Казахстана Кристина Овчинникова, которая прыгнула на 1,88 метра.

Победа в Хенгело стала для Магучих шестой подряд в сезоне-2026 с учётом зимней части сезона. Лучший результат года украинка показала на Мемориале Демьянюка во Львове, где преодолела высоту 2,03 метра.

Следующий старт Ярославы запланирован на 24 июня. Украинка выступит на этапе Континентального тура в Загребе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что девушка Михаила Мудрика опубликовала видео с футболистом, на котором пара в шутку спорила во время совместного отдыха.

Также Новини.LIVE писал, что влиятельный спортивный функционер Турки Аль-аш-Шейх рассказал о серьезных проблемах со здоровьем.

Ярослава Магучих Легкая атлетика прыжки в высоту
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации