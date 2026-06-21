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Головна Спорт Магучіх перемогла на престижному турнірі в Нідерландах

Магучіх перемогла на престижному турнірі в Нідерландах

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 17:43
Магучіх перемогла в Хенгело та продовжила переможну серію
Ярослава Магучіх. Фото: Getty Images

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла турнір Континентального туру в нідерландському Хенгело. Легкоатлетка стала найкращою з результатом 1,94 метра.

Про перемогу Магучіх повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне Спорт".

Магучіх впевнено виграла змагання

Для українки цей старт став другим на відкритому повітрі в літньому сезоні після успішного виступу на етапі Діамантової ліги в Рабаті. Змагання в Хенгело Ярослава розпочала з висоти 1,91 метра, яку подолала з другої спроби.

Головною конкуренткою Магучіх стала представниця Куби Даксі Брісон. Вона подолала висоту 1,91 метра лише з третьої спроби та залишилася єдиною суперницею українки в боротьбі за перемогу.

Після цього Магучіх із другої спроби підкорила висоту 1,94 метра, тоді як Брісон не змогла продовжити боротьбу. Таким чином українська легкоатлетка достроково гарантувала собі перше місце.

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Шоста перемога поспіль у сезоні

У статусі переможниці Магучіх замовила висоту 2,00 метра, однак цього разу планка так і не підкорилася. Усі три спроби виявилися невдалими.

Друге місце на турнірі посіла Брісон із результатом 1,91 метра, а трійку призерок замкнула представниця Казахстану Крістіна Овчіннікова, яка стрибнула на 1,88 метра.

Перемога в Хенгело стала для Магучіх шостою поспіль у сезоні-2026 з урахуванням зимової частини сезону. Найкращий результат року українка показала на Меморіалі Дем'янюка у Львові, де підкорила висоту 2,03 метра.

Наступний старт Ярослави заплановано на 24 червня. Українка виступить на етапі Континентального туру в Загребі.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що дівчина Михайла Мудрика опублікувала відео з футболістом, на якому пара жартівливо сперечалася під час спільного відпочинку..

Також Новини.LIVE писав, що впливовий спортивний функціонер Туркі Аль аш-Шейх розповів про серйозні проблеми зі здоров'ям.

Ярослава Магучіх Легка атлетика стрибки у висоту
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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