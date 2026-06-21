Мудрик та його дівчина влаштували кумедну суперечку через десерт

Джордін Джонс та Михайло Мудрик. Фото: instagram.com/jordynjones

Американська дівчина українського вінгера "Челсі" Михайла Мудрика Джордін Джонс поділилася новим відео з футболістом. Закохані показали кумедний момент під час спільного відпочинку в Італії.

Відео з "інцидентом" Джонс виклала в TikTok, повідомив портал Новини.LIVE.

Мудрик та Джонс розсмішили підписників

У ролику, який Джордін опублікувала, пара жартівливо сперечається через десерт. Спочатку блогерка невдоволено відреагувала на те, що футболіст спершу скуштував свій десерт, а не запропонував його їй. Цікаво, що в цей момент вона була готова дати йому скуштувати свій десерт. Можливо, у пари є така традиція.

Після цього між ними зав'язалася жартівлива дискусія щодо інгредієнтів страви.

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Коли Джонс запропонувала укласти парі на п’ять доларів або фунтів, Мудрик відповів із гумором.

"Я маю скинути 5 доларів зі своєї картки на свою картку?", — сказав Михайло.

Ситуація навколо Мудрика

У грудні 2024 року Михайла Мудрика відсторонили від матчів і тренувань у "Челсі" після позитивного допінг-тесту. Пізніше Футбольна асоціація Англії висунула українцю офіційні звинувачення у порушенні антидопінгових правил.

Сам футболіст заперечує навмисне вживання заборонених речовин і продовжує юридичну боротьбу за своє ім'я. Наразі триває апеляція, оскільки орган першої інстанції відсторонив його на чотири роки.



Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що "Челсі" готовий витратити значні кошти, аби врегулювати ситуацію навколо Михайла Мудрика.

Також Новини.LIVE писав, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко висловився щодо допінгової справи Мудрика.