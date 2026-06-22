Мілевський емоційно висловився щодо відносин між Україною та Білоруссю

Артем Мілевський зараз та під час виступів за збірну України. Фото: УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

Колишній нападник київського "Динамо" Артем Мілевський відповів на запитання щодо свого ставлення до протистояння України з Білоруссю. Він сподівається, що конфлікт вирішиться якомога мирніше. Екс-футболіст не бажає зіткнення народів двох країн.

Мілевський хотів би, щоб лідери України та Білорусі розібралися без застосування зброї, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Blik.

Артем Мілевський запевнив, що не збирається виїжджати з України, яка давно стала для нього домівкою. Він має намір залишатися в Києві до кінця, незважаючи на ракетні атаки росіян та інші загрози життю, які ексфутболіст розділяє зі своїми співвітчизниками.

Що Мілевський побажав білорусам

Колишній нападник збірної України зізнався, що дуже любить Мінськ, де живуть його батьки. Але в усій Білорусі, окрім родичів, у екснападника майже немає людей, з якими він би погодився поспілкуватися. Артем Мілевський регулярно публікує кадри того, що відбувається в Україні. Однак його колишні партнери по білоруських командах не реагують на це.

"Я нікому не побажаю переживати те, що ми переживаємо зараз. Білорусам таке й не снилося. Поки вони самі на собі не відчують те, що ми переживаємо в Україні, вони цього не зрозуміють", — розповів Мілевський.

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