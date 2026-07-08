Кабаєл готовий битися з Верхувеном за титул чемпіона WBC

Олександр Усик, Ріко Верхувен та Агіт Кабаєл. Фото: Instagram. Колаж: Новини.LIVE

Німецький боксер Агіт Кабаєл розглядає Ріко Верхувена як свого наступного суперника. Новому чемпіону за версією WBC потрібно захистити свій пояс. Нідерландський кікбоксер припав до душі бійцеві під час поєдинку з Олександром Усиком.

Кабаєл хоче дати Верхувену шанс поборотися за пояс, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Playbook Boxing.

Досвідчений спортсмен Ріко Верхувен завершив успішну кар’єру кікбоксера і перейшов у бокс. Він дав справжній бій Олександру Усику, який переміг новачка лише в 11-му раунді. Однак вже незабаром нідерландець може знову вийти на ринг, і на кону буде чемпіонський пояс.

Бій Верхувен — Кабаєл

Після перемоги над Ріко Верхувеном Олександр Усик відмовився від своїх чемпіонських поясів. Один із них, за версією WBC, отримав Агіт Кабаєл. І йому вже треба вибрати суперника для захисту титулу.

Менеджер німця Спенсер Браун не виключає, що Агіт Кабаєл вийде на ринг з Ріко Верхувеном. Такий поєдинок може відбутися в Німеччині, оскільки ця країна територіально близька до Нідерландів. Очікується, що на поєдинок можуть прийти понад 50 тисяч глядачів.

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"Усик переміг Верхувена за всіма показниками. Він у будь-якому разі поклав би Ріко на ринг, можливо, у наступному раунді. Але нідерландець провів видатний поєдинок і заслуговує на новий шанс. Було б логічно організувати його поєдинок з Кабаєлом", — заявив Браун.

Раніше Новини.LIVE писали про те, що Олександр Усик може провести ще один бій, і відомо, хто готовий вийти з ним на один ринг.

Також Новини.LIVE цитували Володимира Кличка, який докладно пояснив, чому Олександр Усик вирішив відмовитися від чемпіонських поясів.